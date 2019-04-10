疑前妻與兒子有染 莽父殺害母子二審判無期

2019-04-10 18:33 中央社 台中10日電



苗栗縣黃姓男子2年前懷疑前妻與兒子有染，竟持剪刀刺死前妻，兒子發現欲搶下剪刀也被刺死，苗栗地院一審判黃男無期徒刑，經上訴台中高分院審理後，今天維持原判，可上訴。

台灣高等法院台中分院今天發布新聞稿指出，男子黃證庭民國74年8月間與吳姓前妻離婚，由吳婦獨自撫養兒子，106年2月間，黃男因與吳婦一起做臨時工而聯絡上，吳婦同情黃男生活不順遂，同意對方住進苗栗縣竹南鎮的住處，與母子同住。

黃男106年5月3日凌晨3時多，懷疑吳婦與兒子有染，竟持修理沙發用的剪刀，在住處2樓臥室，趁吳婦不注意之際朝頸部猛刺，黃男兒子聽到母親哀嚎聲查看，並試圖搶下黃證庭手上剪刀，2人一路追出屋外。

剪刀雖一度因2人拉扯而掉落路面，被黃證庭隨即撿回，並向兒子頭頸處、身體刺殺，直至因失血過多癱軟在地不起，造成母子2人因出血性休克而死亡。

苗栗地院審理時，黃男坦承殺害前妻，但否認故意殺害兒子，但經勘驗黃證庭殺害兒子時的監視錄影畫面，發現黃男自路面撿回剪刀後，直接刺向兒子頭頸及身體要害，認定他有殺害2人的犯意，一審判決無期徒刑、褫奪公權終身。

案件經上訴台中高分院，合議庭法官認為，黃男對前妻提供住宿不知感念，反而因不當猜想而加以殺害，還對未曾照養過的兒子做出殺人犯行、顯然惡性重大，但審酌黃男犯案後與救護人員配合，尚有出於真意彌補犯行的行為。

台中高分院今天依殺人罪，就黃男殺害前妻部分判處有期徒刑15年、殺害兒子部分判處無期徒刑，合併應執行無期徒刑，並褫奪公權終身，全案還可上訴。