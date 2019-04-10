潛水客萬里保育區漁槍獵捕大石斑、鸚哥魚 恐罰15萬

2019-04-10 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



海巡署北部分署第二岸巡隊野柳安檢所，今天上午在新北市萬里保育區紅龍碼頭岸際，查獲周姓男子涉嫌以漁槍捕魚，當場發現已經死亡的石斑魚、石鯛魚及鸚哥魚各1尾，其中大石斑魚有64公分長，依違反漁業法送市政府裁處，最高可罰15萬元。

今天上午10時45分，海巡署北部分署第二岸巡隊野柳安檢所守望哨人員，在紅龍碼頭岸際發現發現有穿著潛衣男子涉嫌違法採捕，隨即通報野柳安檢所前往取締，岸巡人員抵達現場後，當場查獲周姓男子正使用潛水器材並持漁槍採捕，岸上留有已經死亡石斑魚、石鯛魚及鸚哥魚各1尾。

周姓也向岸巡人員坦承都是他使用漁槍捕上岸，事證確鑿，岸巡人員測量，大石斑有64公分長，屬大石斑，岸巡人員還查出周男也曾在其他保育區因違規採捕遭送辦處分，已不是初犯，岸巡人員訊後將他依依違反漁業法第44條函送新北市政府裁處。

野柳安檢所副所長林育正說，海巡人員每日針對萬里保育區範圍均會不定時巡查，如有發現違規採捕第一時間會到場取締，因海洋保育觀念已普及，野柳在地民眾響應也成立巡邏隊加入保育行列，前天在保育區內，就另外查獲民眾違規採捕石花菜，提醒民眾勿在保育區內從事相關違規採捕行為，否則面對額罰款恐得不償失。