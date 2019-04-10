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潛水客萬里保育區漁槍獵捕大石斑、鸚哥魚 恐罰15萬

2019-04-10 18:05聯合報 記者游明煌╱即時報導

海巡署北部分署第二岸巡隊野柳安檢所，今天上午在新北市萬里保育區紅龍碼頭岸際，查獲周姓男子涉嫌以漁槍捕魚，當場發現已經死亡的石斑魚、石鯛魚及鸚哥魚各1尾，其中大石斑魚有64公分長，依違反漁業法送市政府裁處，最高可罰15萬元。

今天上午10時45分，海巡署北部分署第二岸巡隊野柳安檢所守望哨人員，在紅龍碼頭岸際發現發現有穿著潛衣男子涉嫌違法採捕，隨即通報野柳安檢所前往取締，岸巡人員抵達現場後，當場查獲周姓男子正使用潛水器材並持漁槍採捕，岸上留有已經死亡石斑魚、石鯛魚及鸚哥魚各1尾。

周姓也向岸巡人員坦承都是他使用漁槍捕上岸，事證確鑿，岸巡人員測量，大石斑有64公分長，屬大石斑，岸巡人員還查出周男也曾在其他保育區因違規採捕遭送辦處分，已不是初犯，岸巡人員訊後將他依依違反漁業法第44條函送新北市政府裁處。

野柳安檢所副所長林育正說，海巡人員每日針對萬里保育區範圍均會不定時巡查，如有發現違規採捕第一時間會到場取締，因海洋保育觀念已普及，野柳在地民眾響應也成立巡邏隊加入保育行列，前天在保育區內，就另外查獲民眾違規採捕石花菜，提醒民眾勿在保育區內從事相關違規採捕行為，否則面對額罰款恐得不償失。

第二岸巡隊表示，為積極保育海洋生態與維護海洋資源，嚴禁於公告保育區內實施非法捕撈行為，對於違規行為者都積極查處，並建請主管機關市政府從重處分，以保護海洋生態環境，遏止破壞海洋保育等相關違法、違規行為，使野柳地質公園所環繞之海洋保育區內生態生物，真正獲得休息、生養，報往嚴加執法，呼籲民眾不要心存僥倖。

海巡署北部分署第二岸巡隊野柳安檢所，今天上午在新北市萬里保育區紅龍碼頭岸際，查獲...
海巡署北部分署第二岸巡隊野柳安檢所，今天上午在新北市萬里保育區紅龍碼頭岸際，查獲周姓男子涉嫌以漁槍捕魚，當場發現已經死亡的石斑魚、石鯛魚及鸚哥魚。圖／海巡署北部分署第二岸巡隊提供
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海巡署北部分署第二岸巡隊野柳安檢所，今天上午在新北市萬里保育區紅龍碼頭岸際，查獲...
海巡署北部分署第二岸巡隊野柳安檢所，今天上午在新北市萬里保育區紅龍碼頭岸際，查獲周姓男子涉嫌以漁槍捕魚，當場發現已經死亡的石斑魚、石鯛魚及鸚哥魚。圖／海巡署北部分署第二岸巡隊提供
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海巡署北部分署第二岸巡隊野柳安檢所，今天上午在新北市萬里保育區紅龍碼頭岸際，查獲...
海巡署北部分署第二岸巡隊野柳安檢所，今天上午在新北市萬里保育區紅龍碼頭岸際，查獲周姓男子涉嫌以漁槍捕魚，當場發現已經死亡的石斑魚、石鯛魚及鸚哥魚。圖／海巡署北部分署第二岸巡隊提供
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海巡署北部分署第二岸巡隊野柳安檢所，今天上午在新北市萬里保育區紅龍碼頭岸際，查獲...
海巡署北部分署第二岸巡隊野柳安檢所，今天上午在新北市萬里保育區紅龍碼頭岸際，查獲周姓男子涉嫌以漁槍捕魚，當場發現已經死亡的石斑魚、石鯛魚及鸚哥魚。圖／海巡署北部分署第二岸巡隊提供
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海巡署北部分署第二岸巡隊野柳安檢所，今天上午在新北市萬里保育區紅龍碼頭岸際，查獲...
海巡署北部分署第二岸巡隊野柳安檢所，今天上午在新北市萬里保育區紅龍碼頭岸際，查獲周姓男子涉嫌以漁槍捕魚，當場發現已經死亡的石斑魚、石鯛魚及鸚哥魚。圖／海巡署北部分署第二岸巡隊提供
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野柳海巡署
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