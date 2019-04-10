出生3個月被收養 她長大竟賤賣房產還棄養媽媽

2019-04-10 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



尤姓女子為還地下錢莊欠債，竟把養父母留給她的房子以30萬元賤價出售，後來甚至把年近7旬的養母蕭姓婦人趕出家門不願照顧，蕭走投無路只好報警並對養女提告，檢方認為尤犯嫌明確依法起訴，法院今依遺棄血親尊親屬罪，判處尤女有期徒刑7個月。

蕭婦控訴，24年前尤女剛出生3個多月大，就被她和先生收養，後來老公於2008年過世，留下的1棟房子由她和養女共同繼承，自己2016年3月25日把房屋持分贈送給尤，沒想到才半年，尤女就因為欠債把房子用30萬元賤價出售，還把她趕出家門，自己年邁無自助能力還得流落街頭。

檢方訊時，尤女坦承接受養母贈與土地持分，並以30萬元代價賣出，但矢口否認棄養，辯稱房屋是養母自願送她，自己因為向地下錢莊借20萬元，後來沒辦法償還，所以才將房子交給地下錢莊出售抵債。

尤女還說，自己現在沒有能力扶養養母，反控養母在她18歲時就離去，是對方先丟下她。

檢方調閱房屋、土地登記謄本等資料，確認房子最早是尤男所有，後來死亡由妻子、養女共同繼承，2016年3月蕭以二親等買賣原因，把自己土地持分移轉登記給尤女，尤女半年後隨即將房子出售給王男。

檢方考量，尤女變賣房屋賺得30萬元，並非她自稱沒有扶養能力，加上社會局介入了解後，也發現尤女有拒絕扶養養母的情況。