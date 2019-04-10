烏來區長遭控搓圓仔湯 法院判他贏了當選無效訴訟

2019-04-10 15:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



周守信。圖翻攝自烏來區公所網站 分享 facebook

烏來區長周守信遭檢方指控去年選舉期間行賄同選區候選人陳勝財，最後被拒絕，而周以1460票當選區長。檢方依選罷法提起當選無效訴訟，台北地方法院認為，檢方證據不足以認定周守信賄選，判決周勝訴，仍可上訴。

檢方提告主張，周守信去年參加烏來區長選舉，和陳勝財的票源重疊，他為增加勝選機會，對陳行賄要求陳放棄競選。他去年9月21日在一場慶生聚會，答應補償陳勝財的競選費用，也允諾他當選後會讓陳擔任區公所的職位，但最後被陳拒絕。周守信去年11月24日以1460票當選區長。

周守信抗辯，檢方證據均是傳聞證據，純屬臆測，且烏來區長是單一席次，若他真的當選無效，依法應補選，並非像檢方所稱尤第二高票遞補，另外，他資歷不豐，當選區長前以務農為主，年收入僅20餘萬元，參選經費多是向親友借貸而來，總經費也才30萬元，根本沒有錢可以補貼陳勝財的競選費用，且以區公所現狀而言，已經沒有機要職缺，他也不可能答應給陳一個職位。

判決指出，檢方雖認為周守信利用慶生場合行賄，又允諾讓陳擔任區公所職務，但依照證人證述和其他證據來看，無法認定周有違反選罷法的規定，故駁回當選無效訴訟，判周勝訴。