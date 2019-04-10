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華夏大樓案 欣裕台求償24億餘元敗訴

2019-04-10 15:19中央社 台北10日電

欣裕台公司不滿羅玉珍、莊婉均未依約出售中影公司名下的華夏大樓分享利潤，也未促使中影將大樓賣給欣裕台，向羅、莊求償新台幣24億餘元。高院更一審今判欣裕台敗訴，可上訴。

台灣高等法院新聞資料指出，欣裕台主張於民國95年與中影董事長郭台強配偶羅玉珍、中影前副董事長莊婉均簽約，約定羅、莊以每股65元向欣裕台買受中影股權，總價金新台幣31億4368萬8210元。

欣裕台主張，雙方約定若簽約起3年內中影公司出售名下華夏大樓的金額高於15億元，欣裕台可就超出部分分享利潤，並由羅、莊給付；若中影在3年屆滿時仍未處分華夏大樓，羅、莊保證欣裕台可優先購買華夏大樓。

欣裕台還主張，羅玉珍、莊婉均未依約出售華夏大樓分享利潤，也未將華夏大樓賣給欣裕台公司，或促成中影出售華夏大樓，明知長榮公司、光華公司曾有意購買華夏大樓，也未促使成交，求償24億4672萬6412元。

一、二審皆判決欣裕台敗訴，案經最高法院發回更審，高院更一審認定，長榮公司、光華公司雖曾表示有意購買華夏大樓，但羅玉珍、莊婉均當時並未取得中影董事會實質控制權，難以認定羅、莊故意使條件不成就。

更一審認為，雙方約定3年期間屆滿時，若中影未能出售華夏大樓，羅玉珍、莊婉均應保證儘速協助欣裕台優先購買，並將所有權登記給欣裕台指定的名義人，但並未約定期限，欣裕台也無法證明曾合法催告羅、莊履行債務，因此欣裕台請求羅、莊負給付遲延損害賠償責任並不可採。

此外，更一審也認為，欣裕台上訴求償24億元的其他理由也不可採，今天駁回欣裕台的上訴。

中影長榮台灣高等法院
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