教育學院長涉抄妻論文 輔大：校內外審查機制均符合

2019-04-10 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



大專院校體育總會祕書長、輔仁大學教育學院院長曾慶裕遭周刊爆料16年前申請升等教授的論文，涉嫌抄襲妻子、大華科技大學退休副教授梁玉秋論文，高達30多頁都多處雷同。對此，輔大公共事務室表示，原升等論文已於2003年2月完成審查，依「輔仁大學教師升等辦法」分為三級三審制，並有校外專家審查機制，均符合「教育部專科以上學校教師資格審定辦法」。

輔大公共事務室表示，有關本校教師升等論文審查機制，依「輔仁大學教師升等辦法」分為三級三審制，並有校外專家審查機制，均符合「教育部專科以上學校教師資格審定辦法」，原升等論文於2003年2月完成審查，後涉及學術倫理事項，已於去年依「輔仁大學學術倫理管理實施辦法」，再次外審與經過學術倫理審查小組審議，並將結果送校級教師評審委員會決議通過，審查結果已報教育部。