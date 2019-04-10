教育學院長涉抄妻論文 輔大：校內外審查機制均符合
大專院校體育總會祕書長、輔仁大學教育學院院長曾慶裕遭周刊爆料16年前申請升等教授的論文，涉嫌抄襲妻子、大華科技大學退休副教授梁玉秋論文，高達30多頁都多處雷同。對此，輔大公共事務室表示，原升等論文已於2003年2月完成審查，依「輔仁大學教師升等辦法」分為三級三審制，並有校外專家審查機制，均符合「教育部專科以上學校教師資格審定辦法」。
輔大公共事務室表示，有關本校教師升等論文審查機制，依「輔仁大學教師升等辦法」分為三級三審制，並有校外專家審查機制，均符合「教育部專科以上學校教師資格審定辦法」，原升等論文於2003年2月完成審查，後涉及學術倫理事項，已於去年依「輔仁大學學術倫理管理實施辦法」，再次外審與經過學術倫理審查小組審議，並將結果送校級教師評審委員會決議通過，審查結果已報教育部。
根據《鏡週刊》報導，曾慶裕在2002年10月，用以申請升等教授的論文《我國職業棒球選手工作壓力與生活型態之研究》涉嫌抄襲妻子攻讀輔大體育系的碩士論文《國民中學棒球教練工作壓力與工作倦怠之研究》，發現2本論文出版僅隔4個月，多處段落都直接「複製貼上」老婆的碩士論文，176頁竟有30頁涉嫌抄襲。
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