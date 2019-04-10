北市水上樂園「漂漂河之狼」連摸2童 判刑3年10月

2019-04-10 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



發生在去年夏天台北市公館「洛德城堡」水上樂園「漂漂河」內猥褻雙童案，一時間，學童家長擔心不已；潘姓男子被指控對2名被害人下手，偵查起訴，台北地院審理，今天依2個對未滿14歲女子強制猥褻罪判潘有期徒刑3年10月。可上訴。

法院審判時，潘希望能獲得緩刑，不過，醫院精神鑑定報指潘自承心情不好就會約朋友到水上樂園玩刺激的、看小女生；報告說，潘擔心自己會犯案，有時還會刻意避開不看等，法官認為，潘知道侵犯女童不適當，未因精神障礙或心智缺陷降低辨識能力，不符緩刑條件。

判決指出，潘僅因要發洩壓力，3周內2度在光天化日下犯案，潘平日與父母親不睦，忤逆情況嚴重，潘父、潘母甚至拿生活費給潘男，都要擔心碰到潘情緒不穩，可見潘個性固執、欠缺同理心，父母難以管教，若不給予相當懲罰，難矯正其行為。

潘男犯案後，稱患有適應障礙、疑似戀童症等病狀，精神鑑定結果也顯示，並無認知及辨識障礙，而是對自我衝動的控制力不足。

合議庭認為，雖然潘男與女童家屬達成和解，給付和解金完畢，但都由潘父主導、促成，「難認潘男積極補償女童及家屬」，考量他犯後對女童造成的傷害，加上1女童家長表示原諒，就2個強制猥褻罪各判刑3年2月，訂應執行3年10月。