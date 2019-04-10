13歲少女描述他下體特徵 法官將他重判
男子「阿豪」3年前與當時年僅13歲的「小如」交往，兩人成為男女朋友，先後發生3次性關係，經少女的父親報警，「阿豪」否認與少女嘿咻，但少女描述他的下體特徵，與檢察官勘驗拍攝照片符合，台中地院依姦淫幼女罪將他判刑5年6月。得上訴。 判決書指出，「阿豪」於104年7月間，透過網路交友軟體認識「小如」，進而交往成為男女朋友。同年12月20日，在他位於高雄市苓雅區租屋處房間內，徵得她同意後，兩人發生性關係。
105年3月12日上午，「阿豪」利用與「小如」到台中市訪友機會，在某國小廁所內，徵得她之同意後，又發生性行為。
至105年4月2日上午，在他高雄市租屋處房間，徵得她同意後，兩人發生性行為。後來因「小如」離家出走，她的父親察覺有異，經找到女兒後，詢問後始知與「阿豪」發生性行為，訴由檢察官偵辦。「阿豪」否認與少女發生性關係。
法官依被害少女父親提出「阿豪」與少女的接吻照片，顯見他與被害人已非一般普通之男女朋友關係，而是已有肌膚之親之男女朋友關係。且少女告訴父親有關「阿豪」的下體特徵，核與「阿豪」於偵查中經徵得他同意所拍攝之下體照片相符。
法官強調，性器官屬個人私密部位，一般人難以查悉他人之性器官特徵，倘若被害人「小如」未曾與「阿豪」發生親密之性行為，當無法清楚描述「阿豪」下體之特徵，足證兩人發生多次性行為。
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