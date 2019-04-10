小三簽性愛合約答應每月做2次 人夫竟變控制狂

2019-04-10 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



屏東江姓人夫與住高雄的「小三」分手後，他遭控逼女方簽下「性愛合約」每月要性交2次；去年9月江察覺她疑有新歡，展露強烈控制傾向密集打電話及傳訊，更到她男友臉書貼裸照秒刪，脅迫持續滿足他的需求，她不堪壓力報警。橋頭地院認為，鬧翻前雙方互動如情侶般，僅依強制罪判江1年半徒刑，強制性交及散布猥褻物品皆無罪。可上訴。

女方指控，2017年12月與江姓男子協議分手，卻一直瓜葛不清，隔年5月，江以散布性愛照片恐嚇簽合約，她知道江握有很多性愛照，很害怕才簽約，非自願發生性行為；她曾表示若關係繼續發展江就要跟他妻子離婚，也說不想再履約但遭拒。

她控訴，去年9月間江姓男子疑不滿她另結新歡，從同月8日晚間起到11日，瘋狂打電話、傳訊，要她即時接聽來電或在限時回撥，脅迫配合要求，否則到她男友臉書貼她性愛照，她因此於LINE留言「我對不起你，我會做好淫蕩的女人滿足你」等語，但嚇得偷偷報警。

檢警9月11日便前往搜索逮捕江姓男子，扣得手機通聯記錄及對話訊息，也查獲這份合約，內容包括女方允諾「每一個月陪伴你兩天滿足你一切的慾望」、「把你當做第二個男人」、「只要我方便有空時，常說色色的話挑逗你，會傳你最愛的身體照」、「除了有婚約的先生和你我不戴套」，江於合約也答應不干預她感情世界。

檢方認定她被以合約逼性交10次，起訴江姓男子強制性交罪、散布猥褻物品罪及強制罪，但江喊冤說，女方認為沒名分多次要求他離婚，他已向妻子提了，對方卻說不要這段感情，但已讓他夫妻破裂，她也基於補償心態才簽合約，且2人後來性行為都你情我願，一起出遊還刺相同圖案刺青。

合議庭審理發現，女子僅保存後來鬧翻的對話紀錄，無法佐證簽合約時違反意願，且分手後她與江姓男子出遊彷彿情侶般，還把江送她手鍊拍照上傳社群軟體，認定強制性交事證不足；至於江去年9月間曾到她男友臉書貼她裸照秒刪，但有截圖傳給她，也因沒人看見，無從認定有意散布。