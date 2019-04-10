親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

吳敦義正式表態不選總統 唯一目標國民黨勝選

小三簽性愛合約答應每月做2次 人夫竟變控制狂

2019-04-10 13:28聯合報 記者林伯驊╱即時報導

屏東江姓人夫與住高雄的「小三」分手後，他遭控逼女方簽下「性愛合約」每月要性交2次；去年9月江察覺她疑有新歡，展露強烈控制傾向密集打電話及傳訊，更到她男友臉書貼裸照秒刪，脅迫持續滿足他的需求，她不堪壓力報警。橋頭地院認為，鬧翻前雙方互動如情侶般，僅依強制罪判江1年半徒刑，強制性交及散布猥褻物品皆無罪。可上訴。

女方指控，2017年12月與江姓男子協議分手，卻一直瓜葛不清，隔年5月，江以散布性愛照片恐嚇簽合約，她知道江握有很多性愛照，很害怕才簽約，非自願發生性行為；她曾表示若關係繼續發展江就要跟他妻子離婚，也說不想再履約但遭拒。

她控訴，去年9月間江姓男子疑不滿她另結新歡，從同月8日晚間起到11日，瘋狂打電話、傳訊，要她即時接聽來電或在限時回撥，脅迫配合要求，否則到她男友臉書貼她性愛照，她因此於LINE留言「我對不起你，我會做好淫蕩的女人滿足你」等語，但嚇得偷偷報警。

檢警9月11日便前往搜索逮捕江姓男子，扣得手機通聯記錄及對話訊息，也查獲這份合約，內容包括女方允諾「每一個月陪伴你兩天滿足你一切的慾望」、「把你當做第二個男人」、「只要我方便有空時，常說色色的話挑逗你，會傳你最愛的身體照」、「除了有婚約的先生和你我不戴套」，江於合約也答應不干預她感情世界。

檢方認定她被以合約逼性交10次，起訴江姓男子強制性交罪、散布猥褻物品罪及強制罪，但江喊冤說，女方認為沒名分多次要求他離婚，他已向妻子提了，對方卻說不要這段感情，但已讓他夫妻破裂，她也基於補償心態才簽合約，且2人後來性行為都你情我願，一起出遊還刺相同圖案刺青。

合議庭審理發現，女子僅保存後來鬧翻的對話紀錄，無法佐證簽合約時違反意願，且分手後她與江姓男子出遊彷彿情侶般，還把江送她手鍊拍照上傳社群軟體，認定強制性交事證不足；至於江去年9月間曾到她男友臉書貼她裸照秒刪，但有截圖傳給她，也因沒人看見，無從認定有意散布。

但江姓男子於9月8日到11日間狂打電話、傳訊，要她回電並照做要求，江辯稱應僅構成恐嚇罪，合議庭認為江在言語間透露會外流性愛影、照片，促使女方遵照他意思做無義務的事，沒理性處理兩人關係，以激烈近乎控制慾的方式犯案，考量未達成和解，依犯強制罪判1年半，可上訴。

屏東江姓人夫涉與小三簽下性愛合約，卻在發現小三另有男友變控制狂，橋頭地院審理後依...
屏東江姓人夫涉與小三簽下性愛合約，卻在發現小三另有男友變控制狂，橋頭地院審理後依強制罪判江1年半徒刑，強制性交及散布猥褻物品皆無罪，可上訴。示意圖／Ingimage
分享

性愛猥褻情侶
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

高國華秀傷痕控遭毆打 檢方查出是「舊傷」不起訴

2019-04-10 11:50

資深電視人郭建宏告誹謗 公廣董座陳郁秀無罪

2019-04-10 11:06

火辣酒店女跨坐露乳磨蹭男客 蒐證畫面太模糊全不起訴

2019-04-10 09:18

噁蛋打成液蛋賣全台 一家三口求重刑

2019-04-10 00:36

涉詐貸44億元 欽泰詹氏兄妹收押

2019-04-10 00:48

貪到大陸去 海巡三人判刑定讞

2019-04-10 00:42

慈湖潑紅漆 獨派11人判處拘役

2019-04-10 00:45

教育學院長涉抄妻論文 輔大：校內外審查機制均符合

2019-04-10 14:12

北市水上樂園「漂漂河之狼」連摸2童 判刑3年10月

2019-04-10 13:58

渣男性侵少女 一群「正義哥」辣椒水噴下體私刑報復

2019-04-10 13:46

「阿邦師」被毆 7被告均交保候傳

2019-04-10 13:27

自稱玉帝、騎龍觀音 夫妻掰因果病詐財得坐牢

2019-04-10 13:25

罰睡陽台造成心理創傷 老師判拘役50天

2019-04-10 12:48

讓馬英九困擾的三中案 欣裕台與莊婉均、羅玉珍僵持

2019-04-10 12:31

與小三「野戰」拍片記錄挨告 運動健將遭起訴通姦

2019-04-10 12:26

不滿高鐵服務 乘客多次揚言「放炸彈」遭起訴

2019-04-10 12:07

裝潢糾紛約廠商到辦公室協商 警署靖紀組長記申誡

2019-04-10 11:42

解開牽繩讓狗自由活動 路過狗和飼主都被咬

2019-04-10 11:37

醉夫執意酒駕 妻拔鑰匙見警告狀：我丈夫酒駕

2019-04-10 11:27

回響／酒駕犯眾怒 衛福部：目前思考方向為強制戒治

2019-04-10 10:58

為防制鬥毆酒駕 警要求業者將負第三方警政責任

2019-04-10 00:20

開友人賓利雙門敞篷車遭追撞 修繕費恐讓人臉都綠了

2019-04-09 21:32

魏應充嗆衛福部「作偽證」 食藥署：不排除提告

2019-04-09 20:40

華南王子跟監妻判拘役 新光公主吳欣盈千字公布真相

2019-04-09 20:18

輔大生曠課被當、家長投訴 6網友狠酸這家人均不起訴

2019-04-09 20:17

中山分局包庇牛郎店 又一警50萬交保

2019-04-09 19:08

專挑直播主下手 網路騙子得手上百萬被起訴

2019-04-09 19:06

關說疑案檢審會議題出爐：彭坤業、蔡正傑「被討論」

2019-04-09 18:49

泰山食品第3代涉超貸 詹舜淇、詹雅琳兄妹羈押禁見

2019-04-09 17:34

台南Gogoro殺手抓到了 穿西裝行竊露餡

2019-04-09 17:10

女房東張淑晶誣告遭重判 她要檢查檢、警有無誘導

2019-04-09 17:08

慈湖陵寢潑漆國防部花24萬清理 法院判11獨派青年拘役

2019-04-09 16:53

她想在天上飛卻在陸地酒駕 拿舊金山飛行證明獲判緩刑

2019-04-09 16:20

郭志剛砍蔣公塑像頭部辯「言論自由」 法官判拘役70天

2019-04-09 16:11

給被羈押友人1包85元香菸 看守所管理員重判2年6月

2019-04-09 15:33

「未成年不會被關、不會有前科」 青少年成車手

2019-04-09 15:16

宜檢為普悠瑪案再約談 家屬：只想得知真相

2019-04-09 15:01

罵警奴才挨告 郭男：真的要侮辱警察會加個「狗」字

2019-04-09 14:45

罵教授「走狗」辯憲法保障 法官：沒保障這個！

2019-04-09 14:18
看更多

熱門文章

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

警告謝龍介「吃子彈」 嫌疑人「大頭阿豐」人間蒸發？

2019-04-09 21:01

台南Gogoro殺手抓到了 穿西裝行竊露餡

2019-04-09 17:10

桃園噁蛋流竄全台 廠商遭起訴竟辯：業界都這樣

2019-04-09 15:48

華南王子跟監妻判拘役 新光公主吳欣盈千字公布真相

2019-04-09 20:18

桃園黑心噁蛋連環爆 桃檢這位檢察官緝蛋功力一流

2019-04-09 15:48

女房東張淑晶誣告遭重判 她要檢查檢、警有無誘導

2019-04-09 17:08

慈湖陵寢潑漆國防部花24萬清理 法院判11獨派青年拘役

2019-04-09 16:53

影／台東市下午民宅火警 警疑兒與母爭吵後涉嫌縱火

2019-04-09 17:11

「最會走火」新警槍 全台警局躲子彈 各出奇招

2019-04-10 10:00

鄰居霸佔車位不擇手段！ 竟在柏油路打釘子鎖車

2019-04-09 19:21

半夜搜尋谷歌街景 竟導航到陰間嚇死他

2019-04-09 17:28

消防員手繪圖樣拍8百張照 串成影片告訴你用電安全

2019-04-09 20:48

網購36元郵資卻收60元運費 網友怒批店家不老實反被洗臉

2019-04-09 21:49

台婦走私5億日幣偽鈔 半數已銷日

2019-04-10 00:30

泰山食品第3代涉超貸 詹舜淇、詹雅琳兄妹羈押禁見

2019-04-09 17:34

拍賣達人「阿邦師」在飯店遭圍毆 警救人查出債務糾紛

2019-04-10 00:24

當年同班機走私日幣偽鈔 他被捕、她過關

2019-04-10 00:33

噁蛋打成液蛋賣全台 一家三口求重刑

2019-04-10 00:36

高市林園工業區飄異味 地下管線破損尚待釐清所屬公司

2019-04-09 17:37

噁男！專偷屏科大周邊女生宿舍 內衣竊賊栽了

2019-04-10 09:34

影／住戶大會一言不合 兩男托育中心鬥毆流血掛彩

2019-04-10 12:33

輔大生曠課被當、家長投訴 6網友狠酸這家人均不起訴

2019-04-09 20:17

火辣酒店女跨坐露乳磨蹭男客 蒐證畫面太模糊全不起訴

2019-04-10 09:18

影／露天廢紙堆起火 煙霧廢氣影響竹南市區

2019-04-09 15:18

女警幫同仁保養槍枝 卻被自己的配槍射穿左腿

2019-04-09 15:17

裝潢糾紛約廠商到辦公室協商 警署靖紀組長記申誡

2019-04-10 11:42

阿嬤拖菜籃刮傷愛車 他批「放任長輩」網狂酸回擊

2019-04-10 13:37

海巡署查獲近三億偽鈔 婦人謊稱是日本戰敗賠款

2019-04-09 18:09

郭志剛砍蔣公塑像頭部辯「言論自由」 法官判拘役70天

2019-04-09 16:11

給被羈押友人1包85元香菸 看守所管理員重判2年6月

2019-04-09 15:33

小三簽性愛合約答應每月做2次 人夫竟變控制狂

2019-04-10 13:28

台中沙鹿轎車疑自撞起火 男當場燒死車內

2019-04-10 09:18

高國華秀傷痕控遭毆打 檢方查出是「舊傷」不起訴

2019-04-10 11:50

新北市CP值最高色情服務 新北市副市長帶頭拆

2019-04-10 12:11

開友人賓利雙門敞篷車遭追撞 修繕費恐讓人臉都綠了

2019-04-09 21:32

魏應充嗆衛福部「作偽證」 食藥署：不排除提告

2019-04-09 20:40

稱離婚後願包養 通緝犯周旋貴婦狂騙219萬

2019-04-10 11:13

中山分局包庇牛郎店 又一警50萬交保

2019-04-09 19:08

渣男性侵少女 一群「正義哥」辣椒水噴下體私刑報復

2019-04-10 13:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top