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自稱玉帝、騎龍觀音 夫妻掰因果病詐財得坐牢

2019-04-10 13:25聯合報 記者王宏舜╱即時報導

基隆市心廟工程隊總廟」負責人吳易翰對外自稱「玉皇大帝」、「地藏王」、「無極至尊」，妻子李麗華也不惶多讓，宣稱自己是「騎龍觀音」、「昇龍觀音」、「虛空地母」的神明載體、分靈，掰說有與神明溝通、替神明代言的能力，對外招募信徒。擁恆文創園區業務主管吳美慧也是心廟工程隊弟子，也是「心慧宮」的負責人。當信徒上門時，吳姓夫妻先「問事」，再模擬兩可回答，信徒以為「靈動」是真的，信徒越來越多。

基隆地院依詐欺取財罪判吳易翰、李麗華和吳美慧各3年、3年、3月徒刑，其中吳女得易科罰金，犯罪所得474萬元沒收。案經上訴，高等法院駁回上訴定讞，「玉皇大帝」和「騎龍觀音」都得入監，吳女則獲緩刑2年。

曾姓女房仲2013年7月間，因次女罹患硬皮症，她經公司老闆介紹而認識吳易翰夫妻，夫妻告知她女兒需要參加「靈動班靈修」、「祭因果」、「人神統合」等儀式，病情才能好轉。兩人胡謅曾婦的女兒患「因果病」，必須要把不好的因果「結清」病才會好，以此訛詐了158萬、128萬等。但錢匯出後，硬皮症卻沒好轉，母女才發現上當。

同樣參加「靈動班」的還有投資不順的林姓男子，吳易翰夫妻誇稱是神明代言人，能說天語、具神力，除慫恿林拜師外，還恫嚇「如果沒決心，神明就會收回你投資不動產的能力」。林前後匯出108萬元，林麗華還傳簡訊說「神明已經幫你把房子賣掉」，事後發現是一場空。

在擁恆文創園區擔任業務主管的吳美慧，曾因陳姓女同事接連出車禍，她竟說「我女兒(基檢偵查中)跟我說妳被兩個鬼跟了」，卡到陰會讓人不順，需要花9萬6700元祭改。吳易翰、李麗華則告訴陳女「神明報價拜師費為268萬元」。

案件遭揭發，是因擁恆文創園區服務總監荊姓總監有感情、家庭困擾，女友吳美慧告訴他「心廟的教育很棒」，便帶他去問事。但一聽盪拜師費要128萬元，他猶豫，李麗華卻說「神明知道你有錢」，女友也慫恿「再不拜，以後拜師費會更高」。荊匯出128萬元，但發現吳易翰、李麗華只是拿香揮動、打坐、轉圈，根本就是騙人的。

吳美慧落網時狡辯，荊總監拜師的動機不純正，是為了要挽留女朋友吳美慧的心，沒真想要學習，所以學習功力大打折扣，再加上他也沒有依照指示去做打坐、靈動等，所以他才沒有辦法「一次獲得神力」。

基隆地院認定吳、李2人3年來向5名信眾詐得474萬6000元「拜師費」，將2人依詐欺罪各判處3年徒刑。基院認為，宗教信仰本是純淨無暇、導人向善的善良社會風俗、風氣，但被告人竟僅為求貪，利用民眾對神明的崇敬、信任，及上門求助的被害人因親人遭逢疾病或自身工作、投資及運勢有所不順，或情感上有困惑，而假借神明之姿施詐，吳易翰、李麗華夫妻還說自已才是被害人，可見沒絲毫悔意。

高等法院今駁回上訴，但給予吳美慧緩刑。

「基隆市心廟工程隊總廟」負責人吳易翰對外自稱「玉皇大帝」，妻子李麗華則稱自己是「...
「基隆市心廟工程隊總廟」負責人吳易翰對外自稱「玉皇大帝」，妻子李麗華則稱自己是「騎龍觀音」等神明載體、分靈，詐財被判刑。示意圖／ingimage
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夫妻文創基隆
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