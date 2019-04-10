罰睡陽台造成心理創傷 老師判拘役50天

2019-04-10 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北某國小林姓男童不愛午睡，被老師罰到陽台午休，造成心理創傷。新北地方法院今判老師業務過失傷害，拘役50天。圖為示意圖，非新聞當事人／ingimage 分享 facebook

新北某國小林姓男童不愛睡午覺，被李姓老師罰去陽台午休，如果不自動去就不能下課，時間長達4個多月，結果隔離和差別待遇造成「創傷壓力症候群」，新北地院日前判學校須支付國家賠償18萬元，今再依業務過失傷害罪判導師拘役50日，得易科罰金。全案可上訴。

男童父母興訟表示，兒子從國小一年級開始就被老師隔離在陽台午休，造成兒子被同學排擠孤立，甚至還被同學念「你睡覺不是在這裡，你趕快回去你的陽台睡」，直到二年級，其表現開始出現不安、恐懼等狀況，去學校查看才發現上情。

父母指稱，男童後來常會突然大哭，害怕聽到「學校」2字，甚至把自己鎖在房間內用手捶牆壁或打自己嘴巴，經醫院診斷是「創傷後壓力症候群」。

審理時，老師表示叫男童到陽台是「調整座位」，供稱是男童不喜歡午睡，會干擾到其他人，顧及其他人的權益，才會有「調整座位」措施，沒有違法或不當。此外，也有其他小孩被「調整座位」，但沒有不適應情況。

法院認為，陽台是洗手台、衣架和堆方雜物使用，絕非適合午休場所，男童不僅得以彎腰姿勢午休，心理上也得承受與其他同學隔離、差別待遇的感覺。此外，醫學鑑定報告也顯示男童心理創傷與懲處有因果關係，因此判老師有罪。