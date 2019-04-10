親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

重大發現！今晚9點全球首張黑洞照曝光 看的是這個黑洞

罰睡陽台造成心理創傷 老師判拘役50天

2019-04-10 12:48聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北某國小林姓男童不愛午睡，被老師罰到陽台午休，造成心理創傷。新北地方法院今判老...
新北某國小林姓男童不愛午睡，被老師罰到陽台午休，造成心理創傷。新北地方法院今判老師業務過失傷害，拘役50天。圖為示意圖，非新聞當事人／ingimage
分享

新北某國小林姓男童不愛睡午覺，被李姓老師罰去陽台午休，如果不自動去就不能下課，時間長達4個多月，結果隔離和差別待遇造成「創傷壓力症候群」，新北地院日前判學校須支付國家賠償18萬元，今再依業務過失傷害罪判導師拘役50日，得易科罰金。全案可上訴。

男童父母興訟表示，兒子從國小一年級開始就被老師隔離在陽台午休，造成兒子被同學排擠孤立，甚至還被同學念「你睡覺不是在這裡，你趕快回去你的陽台睡」，直到二年級，其表現開始出現不安、恐懼等狀況，去學校查看才發現上情。

父母指稱，男童後來常會突然大哭，害怕聽到「學校」2字，甚至把自己鎖在房間內用手捶牆壁或打自己嘴巴，經醫院診斷是「創傷後壓力症候群」。

審理時，老師表示叫男童到陽台是「調整座位」，供稱是男童不喜歡午睡，會干擾到其他人，顧及其他人的權益，才會有「調整座位」措施，沒有違法或不當。此外，也有其他小孩被「調整座位」，但沒有不適應情況。

法院認為，陽台是洗手台、衣架和堆方雜物使用，絕非適合午休場所，男童不僅得以彎腰姿勢午休，心理上也得承受與其他同學隔離、差別待遇的感覺。此外，醫學鑑定報告也顯示男童心理創傷與懲處有因果關係，因此判老師有罪。

新北傷害罪
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

高國華秀傷痕控遭毆打 檢方查出是「舊傷」不起訴

2019-04-10 11:50

資深電視人郭建宏告誹謗 公廣董座陳郁秀無罪

2019-04-10 11:06

火辣酒店女跨坐露乳磨蹭男客 蒐證畫面太模糊全不起訴

2019-04-10 09:18

噁蛋打成液蛋賣全台 一家三口求重刑

2019-04-10 00:36

涉詐貸44億元 欽泰詹氏兄妹收押

2019-04-10 00:48

貪到大陸去 海巡三人判刑定讞

2019-04-10 00:42

慈湖潑紅漆 獨派11人判處拘役

2019-04-10 00:45

讓馬英九困擾的三中案 欣裕台與莊婉均、羅玉珍僵持

2019-04-10 12:31

與小三「野戰」拍片記錄挨告 運動健將遭起訴通姦

2019-04-10 12:26

不滿高鐵服務 乘客多次揚言「放炸彈」遭起訴

2019-04-10 12:07

裝潢糾紛約廠商到辦公室協商 警署靖紀組長記申誡

2019-04-10 11:42

解開牽繩讓狗自由活動 路過狗和飼主都被咬

2019-04-10 11:37

醉夫執意酒駕 妻拔鑰匙見警告狀：我丈夫酒駕

2019-04-10 11:27

回響／酒駕犯眾怒 衛福部：目前思考方向為強制戒治

2019-04-10 10:58

為防制鬥毆酒駕 警要求業者將負第三方警政責任

2019-04-10 00:20

開友人賓利雙門敞篷車遭追撞 修繕費恐讓人臉都綠了

2019-04-09 21:32

魏應充嗆衛福部「作偽證」 食藥署：不排除提告

2019-04-09 20:40

華南王子跟監妻判拘役 新光公主吳欣盈千字公布真相

2019-04-09 20:18

輔大生曠課被當、家長投訴 6網友狠酸這家人均不起訴

2019-04-09 20:17

中山分局包庇牛郎店 又一警50萬交保

2019-04-09 19:08

專挑直播主下手 網路騙子得手上百萬被起訴

2019-04-09 19:06

關說疑案檢審會議題出爐：彭坤業、蔡正傑「被討論」

2019-04-09 18:49

泰山食品第3代涉超貸 詹舜淇、詹雅琳兄妹羈押禁見

2019-04-09 17:34

台南Gogoro殺手抓到了 穿西裝行竊露餡

2019-04-09 17:10

女房東張淑晶誣告遭重判 她要檢查檢、警有無誘導

2019-04-09 17:08

慈湖陵寢潑漆國防部花24萬清理 法院判11獨派青年拘役

2019-04-09 16:53

她想在天上飛卻在陸地酒駕 拿舊金山飛行證明獲判緩刑

2019-04-09 16:20

郭志剛砍蔣公塑像頭部辯「言論自由」 法官判拘役70天

2019-04-09 16:11

給被羈押友人1包85元香菸 看守所管理員重判2年6月

2019-04-09 15:33

「未成年不會被關、不會有前科」 青少年成車手

2019-04-09 15:16

宜檢為普悠瑪案再約談 家屬：只想得知真相

2019-04-09 15:01

罵警奴才挨告 郭男：真的要侮辱警察會加個「狗」字

2019-04-09 14:45

罵教授「走狗」辯憲法保障 法官：沒保障這個！

2019-04-09 14:18

3歲男童大便在褲子上 罰站45分鐘媽媽告老師強制

2019-04-09 13:57

40年前冤案 79歲一銀員工訴訟能畫休止符？

2019-04-09 13:44

沒公德！長治交流道水溝被垃圾塞爆

2019-04-09 13:36

設比特幣網站吸金詐騙 主嫌賠錢和解獲判3年

2019-04-09 13:11

她傳「I LOVE YOU」貼圖給他 乾妹告乾哥性侵敗訴

2019-04-09 12:42

北市倉庫火災狂燒兩小時 屋主堆放油漆、木材灼傷送醫

2019-04-09 12:35
看更多

熱門文章

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

男怨對面阿嬤每天曬「不拉甲」在家門口 網笑：不懂女人心

2019-04-09 14:34

警告謝龍介「吃子彈」 嫌疑人「大頭阿豐」人間蒸發？

2019-04-09 21:01

台南Gogoro殺手抓到了 穿西裝行竊露餡

2019-04-09 17:10

桃園噁蛋流竄全台 廠商遭起訴竟辯：業界都這樣

2019-04-09 15:48

華南王子跟監妻判拘役 新光公主吳欣盈千字公布真相

2019-04-09 20:18

桃園黑心噁蛋連環爆 桃檢這位檢察官緝蛋功力一流

2019-04-09 15:48

女房東張淑晶誣告遭重判 她要檢查檢、警有無誘導

2019-04-09 17:08

慈湖陵寢潑漆國防部花24萬清理 法院判11獨派青年拘役

2019-04-09 16:53

影／台東市下午民宅火警 警疑兒與母爭吵後涉嫌縱火

2019-04-09 17:11

半百姊妹花PO辣照賣淫 靠三好攬客

2019-04-09 14:05

鄰居霸佔車位不擇手段！ 竟在柏油路打釘子鎖車

2019-04-09 19:21

「最會走火」新警槍 全台警局躲子彈 各出奇招

2019-04-10 10:00

半夜搜尋谷歌街景 竟導航到陰間嚇死他

2019-04-09 17:28

手銬緊度剛好、賓至如歸 這所派出所Google被評五星

2019-04-09 13:49

影／女警清槍誤擊小腿 學長：子彈上膛、手入護弓大忌

2019-04-09 14:25

泰山食品第3代涉超貸 詹舜淇、詹雅琳兄妹羈押禁見

2019-04-09 17:34

網購36元郵資卻收60元運費 網友怒批店家不老實反被洗臉

2019-04-09 21:49

台婦走私5億日幣偽鈔 半數已銷日

2019-04-10 00:30

拍賣達人「阿邦師」在飯店遭圍毆 警救人查出債務糾紛

2019-04-10 00:24

消防員手繪圖樣拍8百張照 串成影片告訴你用電安全

2019-04-09 20:48

當年同班機走私日幣偽鈔 他被捕、她過關

2019-04-10 00:33

噁蛋打成液蛋賣全台 一家三口求重刑

2019-04-10 00:36

高市林園工業區飄異味 地下管線破損尚待釐清所屬公司

2019-04-09 17:37

警槍頻走火 台中去年至今4起釀1傷 3件是新槍

2019-04-09 13:30

輔大生曠課被當、家長投訴 6網友狠酸這家人均不起訴

2019-04-09 20:17

台南警化身美國隊長 持新圓盾護身打擊聚眾滋事不手軟

2019-04-09 13:45

影／露天廢紙堆起火 煙霧廢氣影響竹南市區

2019-04-09 15:18

工人性侵少女還強迫口交 判3年10月徒刑

2019-04-09 13:41

火辣酒店女跨坐露乳磨蹭男客 蒐證畫面太模糊全不起訴

2019-04-10 09:18

噁男！專偷屏科大周邊女生宿舍 內衣竊賊栽了

2019-04-10 09:34

女警幫同仁保養槍枝 卻被自己的配槍射穿左腿

2019-04-09 15:17

海巡署查獲近三億偽鈔 婦人謊稱是日本戰敗賠款

2019-04-09 18:09

郭志剛砍蔣公塑像頭部辯「言論自由」 法官判拘役70天

2019-04-09 16:11

給被羈押友人1包85元香菸 看守所管理員重判2年6月

2019-04-09 15:33

罵教授「走狗」辯憲法保障 法官：沒保障這個！

2019-04-09 14:18

40年前冤案 79歲一銀員工訴訟能畫休止符？

2019-04-09 13:44

開友人賓利雙門敞篷車遭追撞 修繕費恐讓人臉都綠了

2019-04-09 21:32

魏應充嗆衛福部「作偽證」 食藥署：不排除提告

2019-04-09 20:40

中山分局包庇牛郎店 又一警50萬交保

2019-04-09 19:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top