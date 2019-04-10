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讓馬英九困擾的三中案 欣裕台與莊婉均、羅玉珍僵持

2019-04-10 12:31聯合報 記者王宏舜╱即時報導

前總統馬英九被控賤賣中視、中影、中廣及舊中央黨部大樓，讓國民黨損失72億餘元，台北地檢署依證券交易法等罪起訴馬等6人。而從中央投資公司分割出去的欣裕台公司，對買方莊婉均（中影前副董事長）、羅玉珍（中影董事長郭台強之妻）等人提民事訴訟，主張他們未依約定使中投於不動產處分「利潤分享機制」3年期限屆滿後，優先買回三大不動產（華夏大樓、新世界大樓、中影文化城），請求損害賠償26億餘元。此案經台北地院、台灣高等法院先後判決敗訴，高院更一審今仍判上訴、追加之訴及假執行之聲請均駁回。

欣裕台公司主張，2006年4月27日與羅玉珍、莊婉均就中影股權簽訂買賣契約書，由二人買受中影股權4836萬4434股；契約第七條約定，自契約簽約日起3年內，中影出售華夏大樓、新世界大樓、中影文化城，金額依序高於15億元、12億元及26億元時，欣裕台就超出部分得依約定比例分享利潤，並由羅、莊二人給付，且保證欣裕台有優先承購權。

欣裕台表示，2009年4月2日、20日二度催告羅玉珍兩人促使中影在26日前，簽約出售這些不動產、辦理分配利潤事宜，如逾期未出售，應促使中影在27日將不動產出售予欣裕台，但中影並未出售，欣裕台就華夏大樓即受價差24.4億預期利益損失。

一、二審時，欣裕台皆敗訴，但最高法院2016年5月廢棄二審判決，發回更審。

高院更一審認為，依證人曾忠正、蔡正元、李永然的證詞，和羅玉珍、郭台強、莊婉均在另案的證詞，參酌欣欲台前與榮麗公司磋商中影公司股權買賣的合約內容、雙方就契約歷次磋商版本的內容，和簽訂契約時的政治、社會氛圍倡議處置政黨黨產情況，認為契約締約目的，在於欣欲台在華夏大樓出售或3年期滿仍未出售的狀況，能分享華夏大樓的增值利益，且羅玉珍、莊婉均買受的股權達中影總股權82.56%，買受後即可取得控制中影決策的權利，依契約約定應負的給付義務是屬「保證」或「擔保」，而非僅為單純的「協助」。

欣欲台雖主張：羅玉珍、莊婉均明知長榮公司、光華投資均曾有意以20億元購買華夏大樓，卻未促使中影公司出售，違反契約第7條規定，因此受有10億1526萬元的損害。不過，惟長榮、光華公司表示有意買受華夏大樓期間，羅玉珍、莊婉均尚未取得中影公司董事會的實質控制權，高院難認有「故意使條件不成」。

高院認為，羅玉珍、莊婉均依爭契約第7條第4項應負之債務並無確定期限，須經催告後始到期而負遲延責任，而不是以2018年4月27日為期限屆滿，欣欲台在3年期限屆至前的2009年4月2日、4月20日催告，不生催告效力。

另外，2018年10月間經黨產會認定為國民黨附隨組織，但最高行政法院2018年度裁字第1794號裁定意旨，處分作成尚不生「確認中影公司現有財產即屬黨產條例所稱的不當取得財產」法律效果，須由黨產會另依黨產條例第6條第1項規定作成處分，中影公司才有禁止處分的法律上義務。

雙方都不爭執中影公司無具體財產（包括華夏大樓）被認定為不當取得財產，難認華夏大樓有何已遭禁止處分致給付不能的狀況。再者，即使認為華夏大樓依黨產條例第5條、第9條規定禁止處分而屬「給付不能」，給付不能也不可歸責羅玉珍、莊婉均，且因羅玉珍、莊婉均不負遲延責任，無民法第231條第2項所指於遲延中對於因不可抗力所生之損害亦應負賠償責任之情事。

高院更一審認為，不論華夏大樓是否已給付不能，上訴人依民法第226條第1項、第227條第1項規定請求羅玉珍、莊婉均負給付不能損害賠償責任部分，則無所據。

高院更一審今天的判決，簡單來說，即欣欲台於原審依與羅玉珍、莊婉均簽訂的中影公司股權買賣契約書第7 條約定、民法第268 條、第226 條第1 項規定及連帶保證之法律關係，請求她們連帶給付25億165萬本息部分遭駁回。而欣欲台就其中24億4672萬元本息部分提起上訴，並追加依民法第227條之規定為同一之請求，高院前審判駁回欣裕台上訴及追加之訴，欣欲台提上訴後，最高法院廢棄發回。更一審認上訴無理由，維持原判，駁回上訴，並駁回追加之訴和假執行聲請。

前總統馬英九被控賤賣中視、中影、中廣及舊中央黨部大樓，遭台北地檢署起訴。聯合報系...
前總統馬英九被控賤賣中視、中影、中廣及舊中央黨部大樓，遭台北地檢署起訴。聯合報系資料照
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