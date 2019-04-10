與小三「野戰」拍片記錄挨告 運動健將遭起訴通姦

2019-04-10 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



一名鄧姓運動健將隱藏已婚身分與小他15歲的樓姓女子交往，在外「野戰」拍下影片紀念並清楚載明時間、地點。原配去年在家發現存有影片的隨身碟，提告兩人涉妨害家庭。台北地檢署查出，樓女並不知鄧已婚，將她不起訴，而鄧坦承犯行，依法起訴。

鄧姓男子熱愛健身及戶外運動，保持健壯體格，認識外型姣好的樓姓女子後交往，進而多次發生性行為，兩人「野戰」足跡橫跨全台灣，包括觀音山、台南等景點「車震」，且鄧獲得樓女同意拍攝性愛影片。

去年間，就在鄧與妻子離婚半年後，鄧前妻無意間在家中地板撿到一個隨身碟，打開一看竟看到數部性愛影片，檔名清楚標示拍攝時間、地點，還註名「愛愛」、「車震」等字眼，影片男主角清楚可見是鄧的臉孔，幾番逼問之後才知道女主角是樓女，控告兩人涉妨害家庭。

警方通知樓女到案說明，她才驚覺鄧已婚，自己「被小三」，氣得封鎖鄧的LINE及臉書；自此之後鄧卻突然開始在臉書上貼合照公開兩人戀情，他表示兩人交往兩年，自己分手後過於思念。

檢察官傳喚兩人出庭，均坦承在影片所述時間、地點發生性行為。樓女辯稱，雖知道鄧有小孩，但對方騙她說自己已離婚，交往時還時常提及與前妻的相處問題，才會相信對方單身，根本不知道自己成了「第三者」。

檢察官調閱相關資料，發現鄧確實與第一任妻子離婚，後來才與告訴人再婚，與樓女提及與「前妻」的相處問題應是指第一任妻子，才會讓樓女誤信以為是「單身」，因此認定樓女主觀上並無妨害家庭犯意，將她不起訴。至於鄧則坦承犯行，依法起訴。