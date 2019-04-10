身障男車禍哀嚎 檢警發現這點弔詭 駕駛獲不起訴

2019-04-10 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市詹姓身障男子左腿截肢，平日倚靠輪椅行動，沒想到某日行經安樂路段時，被一輛左轉自小客車擦撞，詹男直哀「左腿疼」，事後怒控巴基斯坦籍尹姓駕駛涉嫌過失傷害、肇事逃逸。沒想到檢警偵辦發現，當時肇事車僅擦撞輪椅，不至於撞上截肢後的左腿，且醫院檢查後也證述，查無新傷痕，基隆地檢署認定尹男犯行罪嫌不足，處分不起訴。

詹男憤憤不平指控，肇事車應注意而不注意，左轉又沒注意車前狀況，狠狠擦撞輪椅，造成他左大腿疼痛難耐，沒想到肇事駕駛不僅沒有即時處理，還逃離現場。

警方獲報通知尹姓駕駛到案說明，尹男堅決否認肇事逃逸，並用不甚流利的中文供稱，雖然自己是巴基斯坦籍，「但我有保險，不需要逃逸」，當時有下車查看，被害人只說要500元賠償，沒想到事後警方聯絡他，賠償金漲成5000元。

檢警勘驗監視畫面發現，肇事車僅擦撞輪椅，應不至於撞上截肢後的左腿。詹男事發當時也前往醫院急診，據院方提供的就診記錄指出，患者自訴在馬路上被車撞，但經身體檢查，並無明顯紅腫、瘀血、變形等傷勢，但患者堅稱左大腿疼痛、肌痛，醫師還以X光照患者左大腿，也查無新骨折傷痕，因此診斷書上僅有記載患者主觀敘述「左大腿疼痛」。