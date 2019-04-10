不滿高鐵服務 乘客多次揚言「放炸彈」遭起訴

2019-04-10 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



一名林姓男子今年1月間疑似因不滿高鐵服務態度，用手機打電話給客服揚言在新竹站放炸彈。他到案後坦承犯行，台北地檢署依恐嚇公眾罪向法院聲請簡易判決並沒收手機，並請法院考量犯案情節，裁量是否加重。

檢方調查，2011年12月，林搭高鐵到往新竹，因認車廂旅客任意乘坐妨礙安寧，要求列車長查票遭拒，將隨身紙袋置於列車第6、7車廂玄關，在新竹站下車向服務人員恫稱「不要碰，裡面有炸彈」。

他後續想索回紙袋，卻疑因不滿服務態度，致電向兩名客服揚言在高鐵放炸彈、恐嚇要找黑道修理客服，因此遭法院判有期徒刑8月、緩刑3年。2015年1月，林不滿某電信公司客服態度，揚言要在全省門市去罵人、放炸彈。法院再判他有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。

今年1月22日晚間9時，林不滿高鐵服務，用手機打給客服恐嚇：「第一個拿新竹站開刀！不要逼我去放炸彈喔！」遭移送法辦。檢察官認為，高鐵為大眾運輸工具，也為公眾往來頻繁，人數眾多處所，警方獲報定會派員查訪，必會造成旅客驚慌，依法起訴。