高國華秀傷痕控遭毆打 檢方查出是「舊傷」不起訴

2019-04-10 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



補教名師高國華。本報資料照 分享 facebook

補教名師高國華去年底指控徒弟高偉涉嫌教唆員工將他毆傷，並對高偉及涉嫌打他的林姓班主任提告，台北地檢署調查後認定高國華手上大片瘀傷是舊傷，其他皮膚上小傷口無法證明是林所為，因此給予不起訴處分。至於高偉被控部分，仍在偵辦中。

高國華開記者會指控，自己在去年12月21日晚間跑去補習班找徒弟「高偉」（本名周景賢），「沒想到他不但不敢見我，還唆使員工出重手」、「被拳打腳踢打進電梯，後腦勺被撞擊到電梯內側」，他怕自己有腦震盪之虞，立刻到台大醫院急診室驗傷。

高國華還秀出兩隻手臂，強調上面的瘀青「全部是新傷！」。現場記者質疑是否為之前鹿胎盤事件的乾癬舊傷？他堅決否認並稱已請醫院開立驗傷單。

林姓班主任辯稱，高國華在補習班一直賴著不走，不願離去，才會將他推出門，絕對沒有毆打他或是推他去撞電梯。檢方調閱高病歷記錄，確認他雙手大片黑色瘀青是舊傷。

檢方另勘驗當天現場監視畫面，發現高身穿厚重外套，林將他抓起來往外推，沒有動手打他，且影片拍到電梯前情況顯示高國華的頭並未撞擊到電梯，因此採信林的辯詞。

至於高國華新的小破皮傷口，則看不出與林男有何關係，且高國華坦承因為得皮膚病在吃含有類固醇的藥，皮膚變得薄，時常一不小心就會破皮，因此不能排除是自行弄傷。檢方今依罪證不足，給予林姓班主任不起訴處分。