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鯉魚王的天價商機：「日本錦鯉」為何掀起爆買旋風？

裝潢糾紛約廠商到辦公室協商 警署靖紀組長記申誡

2019-04-10 11:42聯合報 記者陳金松╱即時報導

警政署警監督察兼靖紀小組組長陳文智被廠商投訴拖欠台北市北投區的豪宅裝潢費用，還利用辦公時間在署內協商事宜。警政署上午表示，經查本案是私人民事糾紛引起，已要求陳自行和解或循法律途徑解決；至於陳約廠商進署協商一事，警政署認為確實違反上班秩序，行為不當，申誡一次處分。

陳文智則發表聲明，表示雙方是因未驗收發生尾款糾紛；對於投訴多所杜撰汙衊，必要時將循法律途徑提出妨害名譽告訴，捍衛清白。

媒體報導，廠商投訴陳文智與妻子去年在北投中央北路一棟6樓透天厝的裝潢，以各種理由拖欠費用；因陳文智目前是警政署靖紀小組組長，職司查察全國警風紀業務，身分特殊，引發爭議。

陳文智聲明指出，該房子是妻子「以屋易屋」方式購買，舊屋86年花1千多萬購買，如今市價4千多萬元，因孩子長大須更大空間購置新屋，新舊屋共貸款4千餘萬，舊屋正出售中。所有裝潢費用都依契約規定日期支付，只有尾款因未驗收發生糾紛。

陳文智說，因工程品質不佳且費用超出一般行情，業者表示要追加減金額重新簽訂契約，他上班無法外出簽約，才會在去年11月9日在他署內辦公室中會客室洽談後續事宜；洽談時間地點是雙方共同決定，不是他自行決定。

陳文智聲明說，不接受威脅爆料妥協，對他們夫妻的杜撰汙衊，除嚴正駁斥，必要時會循法律途徑提出妨害名譽告訴。

署督察室指派專人調查後，確定是私人民事糾紛，只針對陳違反上班秩序部分行政處分，要求檢討改進。

警政署靖紀小組組長陳文智因裝潢糾紛遭投訴。圖為陳文智在北市警萬華分局長任內。報系...
警政署靖紀小組組長陳文智因裝潢糾紛遭投訴。圖為陳文智在北市警萬華分局長任內。報系資料照片。
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警政署靖紀小組組長陳文智因裝潢糾紛約廠商進署協商，遭申誡處分。記者陳金松／攝影
警政署靖紀小組組長陳文智因裝潢糾紛約廠商進署協商，遭申誡處分。記者陳金松／攝影
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北投妨害名譽北市
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