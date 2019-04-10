稱離婚後願包養 通緝犯周旋貴婦狂騙219萬

2019-04-10 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南陳姓男子2年前透過line結識鄭姓婦人，甜言蜜語討對方歡心， 還提議「離婚後願包養」，哄騙她代為投資地下期貨，鄭女被騙的昏頭轉向，4個月內依指示陸續匯給陳160多萬元，旋即遭提領一空，她驚覺被騙後報警，得知陳以相同手法詐騙，至少6人受害，詐騙金額200多萬元，檢方將陳提起公訴。

檢警調查，陳的行騙手法如出一轍，經由網路聊天室或line結識對方，取得對方信認，再以家人需錢孔急，但帳戶遭限制轉帳，無法匯款，或可代為投資地下期貨方式行騙。而他喜好享受，還以刷卡換現金方式，遊說對方刷卡購買夏慕尼餐廳餐券，交他變賣換得現金周轉，日後再返還刷卡款項，最後都被他花光光。

檢警也查出，他因案被通緝，向洪姓女子佯稱自己的證件遺失，當天須入住大億麗緻酒店2日，自行支付2日住宿費用，仍冒用對方名義繼續住宿、餐飲及spa達14萬多元，直至酒店通知洪女結清帳款，才知道受騙。

此外，2年前透過line結識鄭姓婦人，甜言蜜語討對方歡心， 還提議「離婚後願包養」，可代為投資地下期貨，鄭婦不疑有他，依指示以轉帳及跨行存款等方式，4個月內被騙走160多萬元。

據調查，自2015年起12月起迄今，至少有6人被騙，遭詐騙金額219萬多元。陳辯稱，投資款項都交給一位綽號「小方」的男子，但始終無法提出小方的聯絡方式及相關投資計畫及資料等。