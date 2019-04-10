回響／酒駕犯眾怒 衛福部：目前思考方向為強制戒治

2019-04-10 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



酒駕肇事、致死，引發國人之怒，立院3月26日三讀通過「道路交通管理處罰條例」修正案，新法首次討論酒癮治療，衛福部心口司司長諶力中說，目前思考方向為強制戒治，例如，酒駕超過三次者需接受酒癮戒治，但細則仍須與交通部、法務部等部位討論，始能定案。

「酒癮比毒癮更為嚴重」，諶力中說，國內酒癮人數比想像中還要多，調查發現，在15至64歲民眾中，約有4%酒精濫用，成癮者則有2.15%，盛行率看似不高，但換算下來，酒癮者人數至少有20、30萬人。

諶力中說，酒駕只是酒癮者的一個後遺症，其餘還包括家暴、兒虐、社會治安等重要議題，這次「道路交通管理處罰條例」修法時，討論強制酒癮戒治，這是好的開始，除了減少酒駕悲劇，更讓國人重視酒癮問題。

諶力中說，多年來，衛福部推動酒癮戒治，目前提供酒癮者一年4萬藥物補助，參與酒癮戒治的醫療院所也擴大至十幾家，並與社政、警政等單位橫向聯繫，逐步獲得成效。

諶力中說，在參與酒癮戒治的成員中，不少是因多次酒駕，研究發現，造成酒癮原因為家庭、經濟、生活背景等，成因複雜，因此，酒癮戒治難度相當高，成功戒斷率並不高。所幸戒斷藥物日益精進，如搭配個管師、心理師等戒治團隊，治療顯著。如何讓酒癮者進入醫療體系接受戒治，則是目前執行重點。

立院三讀通過「道路交通管理處罰條例」修正案，對於長期推動酒癮戒治的心口司來說，無疑打了一劑強心針，諶力中指出，近日內將與交通部、法務部等相關單位開會，商討何種酒駕必須強制酒癮戒治。