花甲男娶嫩妻花百萬買藥補身體 結果GG了

2019-04-10 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



詹姓密醫為鄭男診脈，表示鄭身體虛弱，娶了年輕的太太，要好好保養身體，鄭向他買了至寶、五寶、催春精力寶、百歲酒等中藥，共計107萬9000元，服用後感到身體不適， 驗出有重金屬成分，台中地院今天依違反藥事法等罪將詹男判刑6月，併科罰金30萬，沒收犯罪所得79萬4000元。

合議庭審酌，62歲的詹男未具有醫師資格，非法執行醫療業務，並製造販賣偽藥牟利，無視他人身體健康，使被害人因此可能延誤就醫，對被害人的健康產生潛在危害，遂予以判刑。

詹男供稱，當初是陳男、劉婦介紹他與鄭男認識的，陳男原本身體有中風，吃了他調配的中藥後，病情確實有改善，鄭聽聞陳及劉講述服用他調配藥物的療效後，自願以現金及所販售的茶葉與他互易，向他購買所調製的中藥，他雖有向鄭診脈，但有事先向鄭說明他並非中醫師，把脈後所說明的身體狀況可供參考。

鄭男證稱「詹並沒有對我表示他並非醫生，而是對我表示身體虛弱，又娶了年輕的太太，要好好保養身體，我女兒確實曾經發燒，陳男及劉婦介紹詹與我結識，女兒服用詹調製的至寶二小時後就退燒了。且陳男之前確實有中風，服用詹調製的中藥後，病情有改善，所以我才願意向詹買中藥」。

判決書指出，詹男（62歲）未取得醫師資格，於103年間經由陳男、劉婦介紹，前往台中市烏日區鄭男住處，對鄭男進行診脈後，表示鄭的身體虛弱，可服用他調配的中藥材調養身體，經鄭應允。

詹即自103年至105年間，未經主管機關核准，擅自製造至寶、五寶、 百歲酒、催春精力寶、腎目寶、十全藥材包、胃散等偽藥，販賣給鄭男服用，販賣偽藥計107萬9000元，鄭共支付現金79萬4000元。