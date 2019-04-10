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古坑油桐花盛開 接下來兩周最美

2019-04-10 10:25聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林古坑鄉荷苞山2000多棵油桐樹近期盛開，小小山頭下起雪白花朵，讓登山客紛紛用手機拍下美景，雲林縣政府與古坑鄉公所今天也舉辦客家桐花祭宣傳活動，邀請民眾一起來賞花

古坑鄉長沈勝騰說，桐花祭將在13、14、20、21日盛大展開，屆時將有舞蹈表演、魔術、寫生比賽等一連串的活動，邀請民眾來賞桐花。

他表示，目前山頭油桐花已經開五成，今年與往年一樣盛開地相當美麗，預計接下來兩周會再開得更漂亮，歡迎大家來古坑感受五月雪。

雲林古坑荷苞公園油桐花盛開，接下來兩周是最佳賞花期。記者李京昇／攝影
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雲林古坑荷苞公園油桐花盛開，接下來兩周是最佳賞花期。記者李京昇／攝影
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桐花祭古坑賞花
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