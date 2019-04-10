古坑油桐花盛開 接下來兩周最美

2019-04-10 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ╱即時報導



雲林古坑鄉荷苞山2000多棵油桐樹近期盛開，小小山頭下起雪白花朵，讓登山客紛紛用手機拍下美景，雲林縣政府與古坑鄉公所今天也舉辦客家桐花祭宣傳活動，邀請民眾一起來賞花。

古坑鄉長沈勝騰說，桐花祭將在13、14、20、21日盛大展開，屆時將有舞蹈表演、魔術、寫生比賽等一連串的活動，邀請民眾來賞桐花。