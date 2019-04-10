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MLB／又是恐客症？ 陳偉殷2局挨4轟失10分

火辣酒店女跨坐露乳磨蹭男客 蒐證畫面太模糊全不起訴

2019-04-10 09:18聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園中壢警分局去年5月31日到轄區1間酒店臨檢，抓到包廂內有4名小姐跨坐在男客大腿上磨蹭，還袒胸露乳大跳艷舞，依妨害風化罪嫌將呂姓負責人，以及4位小姐、少爺等8人移送法辦；但檢方認為，因包廂沒開燈，警方秘錄器畫面太模糊，身份、部位都無法辨認，偵結均不起訴。

警方調查，呂男（36歲）為現場負責人，與櫃台的謝女、邱姓幹部及宋姓少爺合作，向男客介紹小姐做猥褻行為。

當晚10點多警方上門臨檢時，在包廂內見4名穿著火辣的小姐，在未上鎖的包廂內陪男客喝酒、聊天，甚至露出胸部大膽跨坐在男客身上磨蹭，當場連同4名小姐及負責人等8人全部依法送辦。

檢方訊時，呂男辯稱不清楚小姐秀舞有沒有脫衣，因為都是老闆在管理，自己只負責管少爺，帶客的邱女則說，當天是臨時被請託來幫忙，所以才會和客人報價、帶小姐進包廂，不清楚服務內容。

其中1名小姐蔡女說，店家不允許我們脫衣陪酒，他們只有秀舞沒脫衣，當時只是肩帶滑下來，另名蔡女說，只是替客人按摩手臂、肩膀而已，沒有誇張舉動。

檢方勘驗警方蒐證畫面，由於4名小姐在熱舞時包廂內沒開燈，拍到的畫面燈光微弱，無法辨識身份、身體部位，更不能確定有無脫衣裸露身體，就算有按摩行為，但也是小姐應客人要求，客觀上有無足以引起性慾的猥褻行為難以認定。

檢方偵結，認定警方蒐證畫面、錄音等難認4名小姐有公然猥褻，也無法認定其餘店家人員圖利容留、沒介猥褻，均不起訴。

警方臨檢發現酒店小姐脫衣陪酒，但蒐證畫面太模糊檢方不起訴。示意圖／ingimag...
警方臨檢發現酒店小姐脫衣陪酒，但蒐證畫面太模糊檢方不起訴。示意圖／ingimage
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猥褻臨檢按摩
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