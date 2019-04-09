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臉貼臉是因為撿筆呀？ 高院認定女股東與業務偷情

2019-04-09 21:53聯合報 記者王宏舜╱即時報導

柯姓科技公司業務外遇陸姓女股東，妻子發現兩人在車內親吻、擁抱，還一起進汽車旅館，除提告妨害家庭外，另提損害賠償訴訟。雖然刑事部分柯、陸女獲檢方不起訴，但桃園地院民事庭認定兩人侵害柯妻配偶權，判他們連帶賠償20萬元。柯與陸女上訴，柯妻追加再求償20萬元，高等法院判兩人須再賠8萬元。

柯姓夫妻2003年結婚。柯妻指控前年9月8日下午，丈夫開車載陸姓女股東到新竹一家汽車旅館，2個小時後才離開，她和警察進房查看，發現浴室、床單上有毛髮、體液，可見兩人已超越一般的社交行為，丈夫也違背了忠貞義務。

柯姓男子辯稱，他是公司的業務，陸女則是股東，那天他和客戶開完會，隨即向陸女口頭匯報，不過「她有時差問題」很累、想休息，因此載她去汽車旅館，兩人沒有不正當的行為。陸姓女股東也解釋，雖然孤男寡女共處一室，但她沒有侵犯柯妻配偶權。

高院勘驗錄影光碟，2017年8月11日柯與陸女同車，陸女傾身向開車的柯，柯也傾身靠近她，兩人臉貼臉10秒。這兩人卻說是因為要撿原子筆才會靠近，稱這是「錯位錄影」。合議庭認為兩人的臉貼這麼近，很難相信只是恰巧要撿筆。

而進入汽車旅館部分，柯、陸女也推說如果不能進汽車旅館，這違反憲法保障的人民遷徙自由。高院則指，婚姻與家庭是社會形成與發展的基礎，受憲法制度性保障，交友的自由仍應受婚姻與家庭制度制約，柯是有婦之夫，卻和陸姓女股東結伴進汽車旅館，已侵害柯妻配偶權。

「可以休息的場所眾多，何須特地前往汽車旅館？」高院合議庭認為柯與陸女辯詞有違常理，並說明侵害配偶權不以通姦、相姦為必要，衡量身分、地位、資力與加害之程度，判柯與陸女連帶賠償28萬元才合理。

陸姓科技公司女股東與已婚的柯姓業務到汽車旅館偷情，事後辯解因「有時差、很累」才到...
陸姓科技公司女股東與已婚的柯姓業務到汽車旅館偷情，事後辯解因「有時差、很累」才到汽車旅館休息，沒有不正當行為。示意圖／Ingimage
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汽車旅館婚姻警察
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