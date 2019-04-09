華南王子跟監妻判拘役 新光公主吳欣盈千字公布真相

2019-04-09 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



華南銀副董林知延因跟監「當時妻子」新光人壽副總吳欣盈，遭控妨害秘密，原一審獲判無罪，但日前高等法院二審改判拘役20天，沈默多時的吳欣盈今晚間透過臉書首度發生，「雖然我決定放下婚姻，但希望將真相公諸於眾。」

【吳欣盈聲明全文】

開大門、走大路是我堅持待人處事的原則。但在這5年的妨害秘密案件訴訟期間，外界對我與林知延（林）之間的諸多揣測和不實報導，我始終秉持著「隱私不應公開評論」、「案件已進入司法程序不應對外放話」的想法而一再保持沈默。

這個案子全部被告四個人就有二位是律師，聯手用這種知法犯法的方式侵害我的權利，在被檢察官查出涉案後又編造理由堅持不認錯。終於司法認定「在別人車上裝GPS是違法的行為」，姑且不論是不是輕判，我相信這個有罪判決的結果是符合公平正義與公理的。

說我不顧當時夫妻的情分狠心提告是不正確的。林違法情事有四件（簡述如後），提告妨礙秘密只是其中之一，我是為捍衛權利保護自己而提起訴訟，而且還是因為律師跟我說四位被告為共犯需一併提告；至於林所犯之其他二、三、四項因我顧念夫妻之情、希望能夠保留胚胎，沒有提告。

【違法一】裝設GPS並進行跟監、跟拍

刑事二審判決所有被告都有罪就是最好的說明。

【違法二】偷相機之疑

我相機裏的照片是林未經我同意拿走我的相機而取得，到現在林仍不願將相機返還，針對這個明顯是偷竊的行為，縱使律師曾建議提告竊盜，我當時仍念夫妻之情而未在六個月的告訴期間提告。現在民事離婚案件也結束了，這樣違法偷取別人相機的行為，難道是正當的行為嗎？

【違法三】偷錄音

我從不知道林曾經私下竊錄我和他的對話，直到林在民事二審離婚訴訟中拿出來作為斷章取義的證據，我才驚覺原來林早在102年8月便七次計畫性的進行錄音。這種沒有經過他人同意的竊錄行為，不也是犯罪嗎？

【違法四】挪用公款之疑

亞絃睿公司是我出資70%、林出資10%設立的公司，林為了掌控公司，要求保管公司印鑑，我當時信賴他，便同意由他保管。豈知林在102年4月3日利用掌握公司印鑑的機會，在沒有知會我、沒有經過董事會或股東會決議、也沒有簽署任何契約的情況下，將亞絃睿公司90%的流動現金匯給沒有任何業務往來的旺德公司（旺德公司的地址便是檢察官告知徵信公司在我車上裝設違法GPS的地址）。後來經勤業眾信會計師事務所查核發現借款有異，才在同年12月補製作借款契約，並由旺德公司補計算借款利息支付給亞絃睿公司。我一直有完整的資料在手，念及以往夫妻情分，直到現在仍然沒有檢舉提告。

此外，針對妨害秘密部分的民事求償，縱使刑事被告有四人，但我只針對劉宗欣一人提起民事訴訟，當時的考量就是因為我認為婚姻總會遇到風浪，只要林正視婚前的24項承諾、同意維持婚姻的基本條件、就跟監的行為向我道歉與對外澄清，我不希望對林另外再提起一件妨害秘密的民事訴訟。但很遺憾地，林並沒有意識到我的善意，仍然不願像個男子漢面對他的婚姻、妻子與胚胎。

雖然我決定放下婚姻，但希望將真相公諸於眾。