輔大生曠課被當、家長投訴 6網友狠酸這家人 均不起訴

2019-04-09 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



輔仁大學一名音樂系學生因遲到、曠課等問題，必修學分「西洋音樂史」被教授當掉，無法順利畢業，出國讀書計畫延宕。其父母向校方申訴，見分數無法修改，轉向本報投訴，但事件經報導後，網友挺教授的聲音幾乎一面倒，自己和孩子反被形容是「恐龍家長」和「長不大的小孩」，甚至挨批「這種態度出國也是浪費錢，回來一樣是『廢物』」等語；針對批評留言，學生和家長又興訟指控多名網友妨害名譽，其中6人經新北地檢署調查，今天均獲不起訴處分。

《聯合新聞網》報導指出，「輔大一名音樂系學生原應前年畢業，因必修課「西洋音樂史」50分被當，無法畢業。學生家長指控授課的徐姓教授打分數錯誤，向學校申訴後，申訴評議委員會7月初議決「申訴有理由」，但徐姓教授仍不修改分數，造成女兒出國讀書計畫延宕。徐姓教授回應，該生因無故缺席3次，原應被扣考，而她已通融讓學生參加考試。」

報導前年8月22日一出，立即引發熱議，不少網友因為在新聞底下留言批評學生和家長，所以該告公然侮辱和毀謗等罪，而新北地檢署調查的6人則分別因留言「恐龍家長」、「這樣不明事理的家長、鄉民，還有長不大的小孩，是要怎麼教」、「一個吃屎長大的人，吃到正常食物反而會覺得噁心反胃」和「回來一樣是廢物」等語被控同樣罪名，但6人均否認犯行。

遭控妨害名譽的6人除主張自己是針對可受公評的公開事件發表個人看法和意見，並非針對個人謾罵，也有人是認為報導有失公正才留言力挺徐教授，至於「一個吃屎長大的人」一語，留言的網友澄清自己是在回應其他留言的網友，並非針對學生或家長。