頂新劣油案魏應充指作偽證 食藥署不排除提告

2019-04-09 20:15 中央社 台北9日電



涉劣油案的頂新前董事長魏應充今天發文直指食藥署配合檢察官作偽證。食藥署表示，實驗室均以實際檢測結果出具報告，絕無作偽證，魏應充言論已涉侮辱公署罪，不排除提告。

頂新集團民國103年爆發劣油事件，至今仍在進行法律程序。頂新、味全前董事長魏應充今天在臉書發文，直指衛生福利部食品藥物管理署配合檢察官作偽證，一審時稱沒有做標準檢驗法，二審時卻改口稱有做標準檢驗法，還多了日期，質疑食藥署帶頭違法。

食藥署研究檢驗組長王德原晚間受訪時表示，103年下半年爆發多起油品食安事件，因情況緊急，食藥署第一時間先以快速檢測儀檢驗所有有疑慮的油品，做完後再以公告的檢驗方法進行詳盡檢驗，兩次結果相差不遠。

王德原說，頂新曾有一款油品被食藥署驗出總極性化合物數值高達40%，不僅違規且遠遠超過標準25%，但法庭上魏應充質疑食藥署等到油品氧化才做這項檢驗，導致數值失真，因此食藥署才發函法院，說明實驗是在104年2月6日做的，並不是二審才冒出的日期。

王德原表示，食藥署實驗室均以實際檢測結果出具檢驗報告，並依據法規與科學事證回應法院詢問；他強調，魏應充稱「衛福部食藥署配合檢察官作偽證」已涉刑法140條第2項侮辱公署罪，將保留法律追訴權，若魏應充持續針對食藥署發表不實言論，不排除提出告訴。