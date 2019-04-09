中山分局包庇牛郎店 又一警50萬交保

2019-04-09 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



台北地檢署偵辦北市中山分局包庇色情案，查出警界明日之星、前中山分局行政組巡官吳翊銘，涉嫌擔任中山一派出所管區期間，包庇轄內牛郎店（夜王）從事男公關替女客性服務，按月收賄1萬5千元，檢方先前命吳交保50萬元，近日又查出前中一所員警紀炳場也按月收賄包庇鴨店，檢察官今天傳喚紀出庭，訊後50萬元交保、限制出境。

據指出，吳翊銘、紀炳場包庇的「夜王」是林森北路知名鴨店，男公關每次陪女客「出場」價碼為6至8千元，業者之所以取這個店名，發想來自於日本漫畫「夜王」，該漫畫描寫男主角原是暴走族，到東京偶然機遇闖入牛郎界，以獨特性格在酒店內大受女性客人青睞，逐漸攀上鴨王寶座，業者希望仿效日本漫畫，讓店家生意興隆。

檢調發現，中一所共有6名員警除包庇色情酒店外，也集體護航牛郎店媒介男公關「賣淫」，時間是2007至2016年，近10年收賄約7百萬元，檢方今年初先起訴涉案的中山警備隊警務員曾紀勳，再根據這條線索，鎖定吳翊銘、侯朝斌、郜振傑、楊智清、記炳場等5人收賄，郜等人日前均已到案，都獲檢方交保、限制出境。

全案緣起於中一所每月以4萬元代價，包庇轄內日式酒店「曉」媒介賣淫案，13年共收賄780萬元，北檢去年收押前所長林崇成等10名官警，有7名官警否認收賄，檢方起訴建請求處重刑，另3警轉汙點證人，咬出松山警分局防治組長劉昌祺，大安警分局勤務指揮中心主任楊文振包庇酒店，警務員曾紀勳包庇牛郎店，檢方因而追加起訴官警與業者。