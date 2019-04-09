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影／日本F-35戰機失聯 疑已墜海

專挑直播主下手 網路騙子得手上百萬被起訴

2019-04-09 19:06聯合報 記者邵心杰╱即時報導

蔡姓男子透過網路認識梁姓女直播主，先贈送禮物贏得芳心後加入其私人群組，再以因案件需交保等理由亟需湊錢，涉嫌詐騙72萬多元，償還賭債及揮霍，梁女察覺有異要求還錢，反遭蔡盜用照片及電話，在網路上張貼賣身廣告，經報警後，台南地檢署查出梁女等8人受害，遭詐騙金額上百萬元，今依詐欺、恐嚇、誹謗等罪嫌提起公訴。

檢方指出，蔡因在外積欠賭債上百萬元，把歪動腦筋動用網路之上，透過網路直播程式認識梁女多人，誆騙自己姓陳，在網路上招搖撞騙，除了以因案件需交保亟需用錢，或可代為投資股票、操盤，兜售iphone、代繳機車強制險，甚至連網路遊戲貨幣也不放過，詐騙對方將錢匯入胞弟等人頭帳戶內，花用殆盡。

據清查，目前計有梁女等8名直播主、網友等受害，遭詐騙金額從1萬多元到72萬5千多元不等，合計上百萬元。案經被害人報案，士林地檢署、台南地檢署等單位介入調查。

南檢指出，蔡已有多次利用網路遊戲、通訊軟體、 網拍代購等虛擬空間及假名，對第三人進行詐騙而經法院判刑的紀錄，竟未見有何反省警惕，前案終於1年多前通緝到案，並以易科罰金執行完畢前、後，又再犯詐欺等案，且被害人遭被告詐騙所損失逾100萬元，足認其犯罪動機、情節等均屬嚴重惡劣。

且多次經傳訊未到，向檢察官稱會找被害人協調還款，希望案件可以移轉到台南管轄，方便跟被害人調解，實際上卻不然，因此，檢方建議法官每案均至少量處有期徒刑8月以上、不得易科罰金，以儆效尤。

台南地檢署調查，蔡姓男子涉嫌詐騙梁女等8人受害，得手金額上百萬元，今依詐欺、恐嚇...
台南地檢署調查，蔡姓男子涉嫌詐騙梁女等8人受害，得手金額上百萬元，今依詐欺、恐嚇、誹謗等罪嫌提起公訴。圖／本報資料照
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