關說疑案檢審會議題出爐：彭坤業、蔡正傑「被討論」

2019-04-09 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



桃園地檢署前檢察長彭坤業疑關說認罪協商程序行政懲處事宜，法務部已通知檢審委員12日（周五）開會討論，當天，會請彭坤業列席表示意見，被討論對象除彭坤業，另有桃園地檢署公訴主任檢察官蔡正傑。

本案檢察體系「內部」關係人為前檢察長彭坤業、桃園地檢署襄閱主任檢察官楊挺宏、公訴組主任檢察官蔡正傑、協辦檢察官李承陶、承辦檢察官陳嘉義；根據台高檢的調查報告和論述，彭坤業「難認周延妥適」，蔡正傑則「亦非妥適」，檢審會因此討論彭、蔡行政責任為何。

法務部檢審會懲處討論期程原定本月19日召開，後來改為10日召開，本周一訂12日開會，已發開會通知給相關人士。

轉調台高檢主任檢察官的彭坤業說，將列席檢審會表示意見；他說，許多檢審委員不了解本案的實際狀況，要親自出席說明，也願意接受委員詢問，稍早，彭坤業認為法務部有預設立場，盼望監察院能介入調查，檢審會是否會讓彭「求仁得仁」，尚難論斷。