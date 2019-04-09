3女童玩火燒死午睡男 法院判家長賠613萬元

2019-04-09 17:35 中央社 苗栗縣9日電



苗栗縣泰安鄉一處民宅106年間因3名女童玩打火機引發火警，造成正在午睡的溫泉飯店員工逃生不及喪命，家屬提出民事求償，苗栗地院判決3女童家長須連帶賠償新台幣613萬餘元。

苗栗縣泰安鄉錦水村一間民宅106年2月25日下午發生火警，火舌迅速往2樓鐵皮屋竄燒，由於2樓是附近溫泉會館承租作為員工宿舍使用，造成當時正在午睡的48歲龔姓員工逃生不及，大面積燒傷合併吸入性灼傷、熱休克死亡。

檢警調查，火警是屋主的4歲女兒與鄰居4歲、3歲女童在1樓玩火釀災，而龔姓男子身後留下妻子及4名分別就讀大學、高職、小學的子女，且龔家為中低收入戶，經濟支柱頓失所依，家屬對3名女童及家長提出侵權行為損害賠償民事訴訟，求償扶養費與慰撫金。

判決書指出，火災調查鑑定結果，起火處在1樓臥室彈簧床墊，依現場火流及燃燒後狀況，排除炊事不慎、電器物品、遺留火種等因素引燃火勢之可能性，附近地面發現1只打火機。

經調閱附近監視器影像，火災發生前僅有3名女童在屋內、外玩耍，無其餘人員進出，火災發生時，3名女童從屋內跑出，手中拿著鉛筆浸泡道路積水處，3人離開後即發生火災，女童在偵訊過程中均表示，有用打火機點燃棉被、枕頭、鉛筆等。

法官認為3名女童年僅3、4歲，欠缺責任能力，因玩火釀成火災致被害人死亡，稚齡兒童雖可免責，但案發時無成年人在場，法定代理人保護、監督顯有疏失，應負損害賠償之責，判決3名女童家長須連帶賠償龔妻及4名子女共新台幣613萬餘元，全案可上訴。