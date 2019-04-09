女房東張淑晶誣告遭重判 她要檢查檢、警有無誘導

2019-04-09 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



女房東張淑晶近年因租賃糾紛頻與房客訴訟，新北地院審理認定她犯了18件誣告罪，合併執行有期徒刑7年；另外3件詐欺取財案、1件強制罪合併判刑1年2月得易科罰金之刑。高等法院今行準備程序，張女否認全部犯行，辯護律師聲請拷貝告訴人與部分證人的偵訊光碟，確認筆錄記載的真實性、偵訊有無不當誘導。

50歲張淑晶所犯的18件誣告罪，大多是要求租屋者在租約上「連帶保證人」欄位留下家長等親友姓名和聯絡電話，一旦出現租約爭議，她就虛構連帶保證人在場簽約、知情而提告詐欺，此部分被認定構成誣告，每次犯行判刑7、8個月。

新北地院認為，張淑晶明知承租房客多為經濟弱勢，卻利用房客急於租屋、多數人法律知識薄弱及不願涉訟心態，先以話術使房客在連帶保證人欄位簽名，再輕易對房客及保人提告，目的僅為獲取經濟上利益，耗費國家司法資源甚鉅，使房客無端受刑事偵查，光被她告的被害人就有78人，應受懲罰。

另外，張淑晶涉嫌在簽約時隱匿不利房客的條款、簽約出租Ａ房卻提供Ｂ房、趁房客不在時將房間短期出租等三犯行不法所得約3萬5千元，構成詐欺取財罪；另有房客發現合約內有無故不接電話要扣押租金、無故退租須賠償10萬元等不合理條款而拒絕簽增補條款，她擋在房門口不讓人離開，涉強制罪。

張女在一審時辯稱簽約時都有清楚交代合約內容，還說很多房客手頭不寬裕，自己仍願意接納並給予分期付款，是在做善事，但合議庭調查她所提出的一份3頁合約，其第1頁和第3頁明顯泛黃，載有不平等條款的第2頁紙張卻比較新、比較白，認定她有不法意圖。張女和檢方皆上訴。

高等法院今開庭，法官先詢問人別、是否是中低收入戶？但張淑晶卻回答「我有重大傷病卡」，並向法官表示「後面有很多記者」，希望開庭通知書不要寄到她的戶籍地，以免打擾家人。

張淑晶稱檢察官上訴無理由，其餘問題都交給律師代答。律師任君逸、張安婷認為她主觀上無誣告故意，客觀上也沒有申告的具體事實；檢察官則認為被告上訴無理由。