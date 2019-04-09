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慈湖陵寢潑漆國防部花24萬清理 法院判11獨派青年拘役

2019-04-09 16:53聯合報 記者曾健祐╱即時報導

獨派青年等11人去年2月28日闖入慈湖陵寢，朝蔣公靈柩、遺像潑紅漆，桃園地檢署依毀損、公然侮辱墳墓起訴；桃園地方法院認為，11人為表達政治立場，並非沒有其他合法管道，國防部後備指揮部為清理耗資24萬多元，若不與非難，豈非鼓勵他人違法，依毀損、妨害公務等判11人拘役55至59天。

桃園地院依毀損罪判李嘉宇 (32 歲)、陳俞璋(37 歲)拘役59天，莊承澔(21 歲)、郭潤庭(23 歲)、郭蕎瑛(21 歲)、羅宜(21 歲)、周維理(24 歲)、王騰葦(30 歲)、張閔喬(22 歲) ，及邱峻翔（21歲）判處拘役55天，楊侒橙(27 歲)則依妨害公務判拘役59天，均得易科罰金，可上訴。

院方指出，被告等11人認為蔣中正是228事件元兇，為訴求台灣獨立，表達與蔣中正有關威權象徵應清除的轉型正義政治理念，去年2月28日闖入陵寢，朝靈柩、遺像等潑漆，並舉布條喊口號，又推擠、拉扯後備指揮部管理員。

法院認定，被告等11人犯行均有現場錄影畫面可佐，且本案遭毀損器物被潑漆後，國防部後備指揮為去除表面紅漆，支出修復費用達24萬多元，且油漆滲入縫隙無法完全清除，外觀形貌受損，喪失原效用而致令不堪使用，足損生後指部，符合毀損要件。

法院認為，11人及辯護律師以憲法保障言論自由、促進轉型正義條例已通過為理由，主張阻卻違法，院方權衡本案毀損器物情況、國防部支出高額修繕費用，而楊侒橙過程中另有妨害公務之舉，手段並非平和。

另外，本件被告等11人為表達政治立場，並非沒有其他合法管道，其所為對社會秩序及財產法益造成危害程度，已和憲法保障言論自由意旨不符比例，若不與非難，無非鼓勵人民枉顧正當法律程序要求，任意訴諸不法而破壞法治，其所為已具實質違法性，不得阻卻違法事由，應依法判刑。

判決指出，至於檢方起訴11人公然侮辱墳墓、公眾紀念處所罪嫌，11人毀損部分雖然不法，但其行為表達意涵構成象徵性言論，與「侮辱」罪所謂抽象謾罵有別，沒有以該罪論處餘地。

桃園地院今天下午4點宣判，11名青年中羅宜的母親有到庭聽判決，對於判決結果，她表示兒子已經是成年人，所作所為應該要自己負責。

慈湖蔣公陵寢去年228遭潑漆。圖／翻攝FETN蠻番島嶼社臉書被告
慈湖蔣公陵寢去年228遭潑漆。圖／翻攝FETN蠻番島嶼社臉書被告
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妨害公務國防部公然侮辱
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