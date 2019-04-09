她想在天上飛卻在陸地酒駕 拿舊金山飛行證明獲判緩刑

2019-04-09 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



陳姓女子酒駕被捕，判刑2月，她上訴表示，自己從小就有航空夢，現在已取得美國舊金山飛行學校入學資格，開始飛行「沒判緩刑，影響前程」；二審台北地院認為，陳女年輕、酒測值不高、且未肇事，駁回上訴，判她緩刑2年。

陳女開庭時，哭哭啼啼。她說，家裡管得嚴，不敢讓家人知道被法辦，雖然一審法官判她「最低」的有期徒刑2月，但她還是掙到緩刑，法院命她向公庫支付4萬5000元。

檢方說，陳女2018年3月23日晚間，在台北市「TABOO」酒吧與朋友飲用啤酒，24日凌晨3時，騎乘電動輕型機車行經建國北路、興安街口被警攔查，酒測值0.38毫克，檢方聲請簡易判決處刑，陳女被依公共危險罪判刑2月。

陳女上訴說，她自幼時的夢想為進入航空業就職，就讀文化大學時，主修機械工程學系開始，即努力精進學業，並打工賺取籌備將來攻讀航空學校的學費，甚至為充實語言能力至澳洲打工遊學，之後順利取得美國舊金山飛行學校的入學資格開始飛行，取得航空執照。

陳女說，因準備考試有排山倒海的壓力，一時思慮未周、貪圖方便酒駕，十分懊悔、自責，也知道如果追求的目標是進入航空業，處事應有超乎常人的謹慎，但若有刑事前科、未受緩刑諭知，將大大影響未來工作之機會。

陳女提出許多書證給合議庭檢查，包括大學畢業證書、美國Pacific States Aviation飛行學校時數紀錄及專業訓練課程完訓證明、結業成績單、美國飛航執照、交通部民用航空局民用航空人員甲類駕駛員資格及學科檢定合格證明、航空業機師工作申請表。