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高階警察人事大搬風 77名警官異動

228慈湖潑漆11青年 法院依毀損等判拘役

2019-04-09 16:12聯合報 記者曾健祐╱即時報導

獨派青年等11人去年2月28日闖入慈湖陵寢，涉嫌朝蔣公靈柩、遺像潑紅漆，桃園地檢署依毀損、公然侮辱墳墓起訴，

桃園地院歷經1年多審理，依毀損、妨害公務等判李嘉宇(男、32 歲)、陳俞璋(男、37 歲)、莊承澔(男、21 歲)、郭潤庭(女、23 歲)、郭蕎瑛(女、21 歲)、羅宜(男、21 歲)、周維理理(男、24 歲)、王騰葦(男、30 歲)、張閔喬(女、22 歲) ，楊侒橙(女、27 歲)，邱峻翔等11人，拘役55天至59天。

檢警調查，李嘉宇為自由台灣黨辦公室主任、公投護台灣聯盟執行長，其餘10人各為自由台灣黨、蠻番島嶼社成員或各大學在校學生 ，228當天早上9點多闖入陵寢，朝靈柩、遺像等潑漆，並舉布條喊口號，又推擠、拉扯後備指揮部管理員。

檢方認為，以潑漆表達政治理念，已逾越法律界限，違反現行法律秩序，去年4月3日公然侮辱墳墓、公眾紀念處所、毀損，及妨害公務罪嫌起訴11人。

去年6月首度開庭時，獨派青年主張蔣是殺人凶手還使用國家資源保護地不合理，強調「中國人就該滾回中國去」，並主張蔣中正陵寢非墳墓不構成毀損罪

上月20日辯論終結，開庭時11名被告有7人全程用台語應對，獨派青年郭潤庭說，中國話她聽不懂，也不確定法官聽不聽的懂台語，擔心雙方認知上有差異，要求要有台語通譯，審判長呂如琦決定找法院熟諳台語的通譯到場翻譯。

對於妨害公務部分，辯護律師以起訴的價值判斷和客觀事實有差異，多名被告青年也說錄影畫面模糊看不清楚；而有關現場蒐證照片，多名青年都說，記得當時離開時不是這樣，懷疑是遭變造後的影像。

台語妨害公務公然侮辱
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