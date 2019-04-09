郭志剛砍蔣公塑像頭部辯「言論自由」 法官判拘役70天

2019-04-09 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台灣建國工程隊郭志剛，106年翻牆闖進北市士林區中正高中，拿鋸子砍下蔣介石塑像頭部，並丟棄在立法院旁的雜物堆。士林地方法院依照犯下侵入住居罪、毀損器物罪，判處拘役70日，可易科罰金7萬。

68歲的郭志剛，在106年12月21日凌晨1 時34，開車至中正高中活動中心圍牆外，下車後翻牆進入活動中心旁的花圃，拿著鋸子砍下蔣公塑像頭部，並在塑像噴漆留字「不移除，不改名，就砍頭」，校方發現塑像遭人破壞，無法確定「被砍頭」的主體是誰，認為有校安疑慮，報警處理，並召開了緊急校安會議。

郭志剛在法庭上否認犯行，辯稱並非無故侵入，「我要去除威權象徵，鋸下塑像頭部是言論自由的行為藝術表現，希望政府早日落實轉型正義」。

辯護人稱，切除塑像頭部屬於受憲法言論自由權保障的象徵性言論，且屬於「促進轉型正義條例」所定移除威權象徵之舉，被告行為自得阻卻違法。

法官認為，即使被告向相關單位陳情未果，仍無需用鋸子砍斷塑像頭部的強暴行為，且行為已引起校園安全恐慌，自屬無故侵入中正高中校園。另，被告將塑像頭部棄置在中山南路與濟南路口附近雜物堆，不想讓校方恢復原狀，顯見有毀損意圖。

法官指出，中正高中財產所侵害程度，比被告言論自由受侵害程度高，衡量兩者後，被告主張的言論自由顯不具優越性，不得藉此主張阻卻違法。根據辯護人提出「兩蔣威權主義之類型分析」等文獻，其調查研究指出，蔣介石對於228事件傷亡容有應負責任，但非不能立像紀念蔣介石，或全面移除蔣介石像的正當理由。