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給被羈押友人1包85元香菸 看守所管理員重判2年6月

2019-04-09 15:33聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中看守所黃姓管理員，在監獄外聚會結識陳男，陳男後來因毒品案被羈押在看守所，陳向黃詢問有無香菸可供他解癮，黃即在簽藥簿夾藏1包價值85元的七星香菸給陳，經看守所實施安檢查出，台中地院依貪污對主管事務圖利罪將黃姓管理員判刑2年6月，陳男則獲判無罪。黃不服，已上訴二審。

判決書指出，54歲的黃姓管理員在某次聚會而結識陳男，陳男因違反毒品危害防制條例案件，自102年7月4日起，遭羈押在台中看守所的誠舍舍房（103年5月23日移監至臺中監獄執行徒刑），適巧黃姓管理員在誠舍舍房值勤。

黃姓管理員於103年3月29日晚間，負責夜間勤務時，因陳男詢問他有無香菸可供其解癮，黃於同日晚間，以台中看守所的簽藥簿，夾帶七星牌香菸1包，價值85元，自舍房窗口遞交予陳男，陳收受後，旋即取出香菸，再將簽藥簿遞還予黃，使陳獲得香菸不法利益。

至同年3月31日，因台中看守所實施安全檢查，在陳男之舍房發現香菸1包。案經法務部廉政署中部地區調查組報請台中地檢署偵辦，檢察官起訴黃、陳。

黃姓管理員坦承將香菸交給陳，但辯稱「我只是單純基於朋友情誼，才把香菸交給陳，並沒有任何要圖利陳男的犯意；況且我當時從事戒護工作，有時囚犯會有情緒不穩的情形，而香菸可以讓他們情緒穩定，出於穩定囚情的考量才如此為」。

法官認為，香菸本即具有一定市場價格，若陳男可私下無償取得香菸，甚至可在監獄指定之吸菸時段以外之時間、地點取得香菸吸食，對收容人而言，自屬獲得不法利益，尚難僅憑香菸價值低微，即謂黃男作為不具實質違法性，遂依貪污治罪條例第6條第1項第4款之對主管事務圖利罪，將黃判刑2年6月。

至於陳男單純向黃男詢問有無香菸，均無法證明陳與黃姓管理員就圖利之犯行間，有何犯意聯絡及行為分擔，尚難遽認被告陳有何共犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之圖利罪嫌，因此判陳男無罪。

台中看守所黃姓管理員，在監獄外聚會結識陳男，陳男後來因毒品案被羈押在看守所，陳向...
台中看守所黃姓管理員，在監獄外聚會結識陳男，陳男後來因毒品案被羈押在看守所，陳向黃詢問有無香菸可供他解癮，黃即在簽藥簿夾藏1包價值85元的七星香菸給陳，經看守所實施安檢查出，台中地院依貪污罪將黃姓管理員判刑2年6月，陳男則獲判無罪。圖／本報資料照
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貪污監獄毒品
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