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罵警奴才挨告 郭男：真的要侮辱警察會加個「狗」字

2019-04-09 14:45聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

35歲郭姓男子，去年11月罵警察是「奴才」，經士林地檢署檢察官不起訴處分，潘姓、林姓員警日前提出公然侮辱自訴，今郭出庭，堅決否認犯行，還氣憤拍桌2次，更指警察浪費國家資源。法官諭知擇日宣判。

郭男上月開庭請假，今日遲到數分鐘才進入法庭，法官勘驗秘錄器畫面，畫面顯示，去年11月27日在北投水都飯店，郭男與警方爆發口角過程。郭氣憤拍桌表示，「講話大聲有錯嗎？」，「在封建時代，警察就是奴才」，看到他們就生氣。

法官先請潘、林2人和法庭內的法警移步法庭外，才續開庭。郭直指，警察用人數優勢、先上前逼近挑釁等等，「講不過才壓制我」，當時警察把膝蓋壓在他脖子上，快喘不過氣，這些畫面都沒拍到。

郭男說，一開始在和其他人講話，但潘姓員警在旁邊「碎碎念」，「一臉跩個258萬」，講話大聲，失去是非判斷能力，EQ有問題，潘覺得「奴才」2字受辱，是他個人主觀的意思。

法官提示證據時，郭再度激動拍桌，他說，自己被警察打、被法警打，還被留置等語。律師彭國書在論告時，郭不斷插話，影響法庭進行，法官先請郭至法庭外5分鐘，待律師論告完，再入法庭。

律師稱，依照教育部重編的國語辭典等字典，「奴才」是罵人字語，公務人員自稱是公僕，屬於「自謙語」，非對方可以用來指責的話語，且用貶損的方式進行評論，已超出言論自由界線。

郭再度進入法庭後，堅決否認有公然侮辱犯行。他說，這案件檢方已經不起訴，潘、林還提出自訴，是浪費國家資源，如果真的要侮辱警察，就會加個「狗」字，但他是人，不是狗，沒有要侮辱基層警察。

郭還指出，當時有依照警察職權行使法第四章第29條提出異議，但警員事後卻沒有製作報告，強調「警察講不過我，主動攻擊」，並向法官請求無罪判決，並檢討他們的違法行為。

法官問，「公僕」你叫他「奴才」，警察還有一個稱呼是人民父母，那要叫什麼？郭回答，警察是人民保母，是服務業，照顧服務業，要叫他「媽媽」。

郭還在法庭上說，內政部長、法務部長在1月10日後對案件公開談話，導致自己在今年1月17、19日，3月1日等時間，遭受警察差別待遇，將會提告求償。法官諭知全案4月25日下午5點宣判。

郭姓男子今出庭。記者蕭雅娟／攝影
郭姓男子今出庭。記者蕭雅娟／攝影
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警察公然侮辱
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