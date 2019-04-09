罵教授「走狗」辯憲法保障 法官：沒保障這個！

2019-04-09 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



國立台北教育大學袁姓學生不滿修課問題，朝女教授丟擲雞蛋，被女教授先生陳姓教授制止後，在學校臉書群組稱陳是「前蕭萬長走狗」，陳提告，檢方起訴袁生；台北地院審理，今天依公然侮辱罪判袁拘役50日，得易科罰金5萬元。可上訴。

檢方起訴，2016 年2月26日，袁在文創系教室手持雞蛋朝邱姓女教授丟，陳教授與教官上前制止，將袁帶離，袁27日晚間10時，請同學以暱稱登入學校臉書群組，張貼「照片這位平日親切的教官（軍人）也會對手無寸鐵的學生展現這種面目可憎到極點的恐嚇神態」。

袁另張貼「（圖為本校教官協同自稱前蕭萬長走狗結盟羈押學生現場，事後連警方都表示上述二人無權擅自行使該不當行徑）」文字，並貼陳的照片截圖，以「前蕭萬長走狗」辱罵陳，檢警查辦，袁生被起訴。

袁稱，陳姓教授在課堂上及丟雞蛋案過程中，自稱擔任蕭萬長某某職務，已跨越大學自治界線，他在公用論壇評價，為可受公評之事。

判決書指出，「走狗」一詞，依社會一般通念，是指任憑主人差遣，喪失人格與犬畜相類之徒，目的是使人難堪，「走狗」與助理、機要職務顯不相符，袁於臉書上指陳為走狗，已逾越表現言論自由的必要性及適當性。