3歲男童大便在褲子上 罰站45分鐘媽媽告老師強制

2019-04-09 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園陳姓幼兒園女教師去年10月22日下午，見班上1名3歲多男童排便在褲子上，就罰他站在教室門口，女童媽媽不甘兒子受辱，控告陳女強制罪嫌；陳則說有跟男童說可以回教室，檢方調閱監視器，發現男童站了45分鐘，但陳並未對他有強暴、脅迫行為，偵結予以不起訴。

男童母親控訴，當天下午3點多兒子睡午覺時大便在褲子上，起床後陳就叫他自己清理，清理完畢後叫他去教室門口罰站，並向全班同學鞠躬道歉，認為陳違反小孩意願控告強制罪嫌。

陳女堅決否認犯行，辯稱有說可以自由活動，男童沒有聽見她也未注意，沒有對他有強暴、脅迫行為。

檢方指派員警到幼兒園查訪時，徐姓園長表示當時男童便溺在褲子上，陳女就處罰他站在教室外面，後來陳也有說可以進去教室，但男童好像在看操場上其他小孩玩，所以沒有回到教室。

另檢方勘驗現場監視器，發現男童當時站在教室門口罰站約45分鐘，但這期間陳女未對他施有外力行為，難認有強暴、脅迫手段，使男童行無義務之事，不符強制罪構成要件。