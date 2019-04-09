40年前冤案 79歲一銀員工訴訟能畫休止符？

2019-04-09 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



1979年第一銀行發現遭「台運」等公司詐騙押匯金880萬美金，當時有15人被起訴，中山北路分行襄理柯芳澤因出口押匯拒付事件遭檢察官羈押至1981年9月9日。後來因貪汙治罪條例圖利罪修正，柯於更12審逆轉無罪，最高法院2007年駁回檢察官上訴，案件確定。柯提確認僱傭關係存在訴訟，高院前年判一銀共應賠400萬元；但柯對2012年的確認僱傭關係存在確定判決提再審，高院今裁定駁回。

柯被控貪汙的官司前後歷經28年，創下司法紀錄，接著打確認僱傭關係存在訴訟，至今也已耗了10年。柯芳澤注重家教，兒女年幼時，他在房間壁上寫著「在家盡孝，為國盡忠」毛筆字，押匯案時他曾感嘆「如果政府不還我清白，我怎麼向子女交代？」

40年前第一銀行發現被「台運」等公司詐騙巨額押匯金，當時有15人被起訴，柯芳澤因出口押匯拒付事件遭檢察官羈押至1981年9月9日。後來圖利罪修正，柯於高院更12時審逆轉無罪，最高法院2007年駁回檢察官上訴，案件確定。柯芳澤聲請國賠，他被押925天，每天獲准5千元，換算可領462萬5千元。

柯芳澤已79歲，曾是獲一銀嘉獎的優秀員工，但押匯案發生後，一銀以「對於作業過程與銷帳方式均違反總行規定，擅自逾越權責，並未依規定簽註准駁，使本弊案擴大，情節重大」為由，將柯記大過兩次免職。柯在洗刷冤屈後想復職卻遭拒，他提確認僱傭關係存在訴訟，前年5月時最高法院維持高院更一審見解，確認雙方僱傭關係至1995年10月28日止，一銀應賠292萬元。

雖然民事已獲終局判決確定，但柯發現「第一商業銀行人事管理規則」等三辦法，是未經斟酌的證物，法官斟酌對他較有利，因此依民事訴訟法規定提再審並獲准。高院認定一銀與柯的僱傭契約應至2000年10月28日為止，也就是強制退休年齡應延續至年滿65歲為止，再審判一銀還得再賠108萬元。

今天這起訴訟起因柯芳澤2010年間向台北地院起訴，請求確認與一銀間僱傭關係存在，並請求一銀給付自1979年2月28日起至起訴時2009年7月1日止的薪資或賠償損害，北院駁回，柯聲明不服，提上訴。當時高院認定一銀所屬人員的強制退休年齡為60歲，雙方僱傭關係至2000年10月28日止、即柯芳澤年滿60歲前1日存在，並命一銀給付柯345萬7800薪資。柯上訴最高法院，最高院駁回柯部分上訴，另廢棄高院部分判決、發回更審。

後來，即高院確認僱傭關係至1995年10月28日止、即柯芳澤年滿55歲前1日，並命一銀賠柯292萬4400元薪資，後經最高法院確定。

柯芳澤主張，財政部1980年5月30日訂定的「財政部所屬國營金融、保險事業人員退休撫卹及資遣辦法」、第一銀行2004年10月 1日修正的「第一商業銀行人事管理規則」關於強制退休年齡為65歲的規定，高院2011年度重勞上字第1號原確定判決有民事訴訟法第496條第1項第13款規定的再審事由。

但高院調查認為，柯芳澤2017年6月15日另案就高院2014年度重勞上更字第4號確定判決提起再審之訴時，就已知「財政部所屬國營金融、保險事業人員退休撫卹及資遣辦法」、「第一商業銀行人事管理規則」關於強制退休年齡為65歲規定存在，並當成再審事由。柯2017年8月31日提起本件再審之訴，超過民事訴訟法規定自知悉時起算30日內提起再審之訴的期間，因此駁回。