她傳「I LOVE YOU」貼圖給他 乾妹告乾哥性侵敗訴

2019-04-09 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



蘇姓男子被乾妹妹指控性侵，檢方將蘇依強制性交罪起訴。法院審理時，蘇出示LINE簡訊對話，記錄顯示，蘇案發後3小時傳訊提醒她「早點睡」，她回「晚安」，案發26小時蘇和她討論事情，她回「I LOVE YOU」貼圖，合議庭認定被害人反應不像被性侵，判蘇無罪。

台北地檢署檢察官起訴指出，蘇與被害人為同學關係，平日互稱乾兄妹，2人無曖昧或追求關係；被害人2018年2月25日晚間9時許，因共同朋友的債務問題，在蘇的住處商談，蘇將被害人推倒在床，脫去她的內、外褲，強制性交得逞。

法院開庭，蘇坦承與乾妹妹發生性關係，但否認性侵。蘇辯稱，雙方互相打鬧碰觸到彼此肢體，接著互相摟抱且親吻，「很自然地就發生性行為」。

法官調查，案發後3個小時即2月26日零時，蘇傳簡訊給被害人說「早點睡啊」，被害人沒過多久回「晚安」，未見斥責蘇，與一般被害人反應相迥異；2月26日23時許蘇轉貼「幫忙處理債務」的訊息給被害人後，她馬上回傳「I LOVE YOU」貼圖，以及「不可以回收訊息」的訊息給蘇。