北市倉庫火災狂燒兩小時 屋主堆放油漆、木材灼傷送醫

2019-04-09 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



台北市內湖區新明路一處鐵皮倉庫，今天上午9點多發生火災，因堆放木材、油漆、紙箱等雜物，火勢一發不可收拾，濃煙直竄天際，消防隊擔心延燒，派大批人車趕往搶救，約1個小時控制火勢，11點多才撲滅殘火，燃燒面積300平方公尺。