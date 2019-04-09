設比特幣網站吸金詐騙 主嫌賠錢和解獲判3年

2019-04-09 13:11 中央社 台北9日電



林姓男子等人被控設立「比特幣」網站，向公眾詐稱1日收入破百萬等訊息進而吸金近1560萬元。二審高院今天審酌林男等人已與被害人達成和解並賠償，改輕判林男3年，還可上訴。

同案被告，林男的許姓女友同樣被依網際網路對公眾詐欺得利罪，判刑8月、緩刑2年；施姓男子犯同罪遭判2年6月；施男的王姓妻子犯同罪遭判1年2月、緩刑3年。全案還可上訴三審。

全案緣於，林男、施男欲藉由比特幣平台從中詐得比特幣，於民國105年3月初，在網際網路公開發布臉書訊息及以LINE通訊軟體成立「Rich three 花輪國際比特幣互助會」群組，並成立 「國際比特幣互助社區」網站。

林男等人對公眾散布，每投入1枚比特幣至特定的幣託帳戶後，後續參與者累積投入達3枚以上，原投入者即可獲得2.5枚比特幣等消息，並在臉書及LINE中張貼可迅速致富、有多人1日收入破百萬等不實或誇大訊息，進而吸引一般民眾投入比特幣特定幣託帳戶內，卻刻意隱瞞平台短期內勢必泡沫化，無法發放比特幣給投資者。

二審合議庭指出，整個過程只有平台經營者可固定按比特幣投入枚數，抽佣0.16枚。網站開站4天就無法發放比特幣，檢警獲報進行搜索約談，一審判林男等4人，5年10月至1年10月不等刑期。

二審審酌，林男等4人，於偵查、一審期間都矢口否認犯行，直到二審審理期間才坦承犯行，並與被害人和解，陸續支付金錢賠償，且部分被害人表示願意原諒林男等人，因此今天撤銷一審判決，予以輕判。