酒駕卻免罰9萬 原因竟是警察做錯一件事

2019-04-09 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



楊姓男子前年開遊覽車行經南湖大橋下橋引道，被警方攔停稽查，他酒測值0.24毫克被開罰9萬元。他不服提行政訴訟，台北地方法院認為，警方路檢地點和主管長官指定的不同，依法不能集體攔停，且楊男只是單純開遊覽車路過，看不出有何危害，警方也不得隨機攔停，故撤銷罰單，可上訴。

楊男2017年11月6日下午近5時，駕駛遊覽車路過台北市南港區南湖大橋下橋引道，他遵守警方指示停車稽查，未料酒測值達0.24毫克，且他5年內二度酒測值超標，被開罰9萬元、吊銷駕照，並得參加道路交通安全講習。

他提告主張，他當時開車沒有任何異狀，警方不得隨意攔下他的車，且在酒測棒簡易測試前，警方也沒有任何合理懷疑，依法不得實施酒測，另外警方酒測過程中沒有全程錄影，認為警方攔停車輛、酒測程序有瑕疵，違反正當法律程序，請求法官撤銷處分。

台北交通事件裁決所抗辯，警方當下看到楊男滿臉通紅且滿身酒味，合理懷疑楊男酒駕才攔查，且警方全程連續錄影，只因機械緣故有漏秒，但不影響本件違規事實。

法官認為，依照警察職權行使法規定，警方設置酒測路檢點，應該由機關主管長官指定才屬合法，但此案保安大隊長官所指定的路檢點是「內湖區」南湖大橋下，並非員警攔查的「南港區」南湖大橋下橋引道，兩地點不相同，依法警方不得集體攔停車輛。

另外，楊男僅單純開遊覽車經過，客觀看不出有任何容易發生危害的情形，而警員作證時也表示，當時距離遊覽車較遠，所以無法近距離觀察，也無法把頭探進去車窗內，只能用酒測棒簡易檢測，因為酒測棒有反應才會請楊男下車酒測。法官認為，警方酒測攔停、酒測程序均違法，故判撤銷處分，楊男免罰9萬元。 酒測示意圖／ingimage 分享 facebook

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康