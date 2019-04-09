掰比特幣將大賺吸金 法官：只有經營者始終獲利

2019-04-09 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



男子林華偉、施凱倫成立「國際比特幣互助社區」網站，林2016年3月設計平台運作規則，施凱倫則在臉書和LINE成立「Rich three 花輪國際比特幣互助會」群組，散布每投入1枚比特幣至林的幣託帳戶後，後續參與者累積投入達3枚以上，原投入者即可獲得2.5枚比特幣的訊息。高等法院依三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺得利罪，判林3年、施2年6月徒刑。

施妻王韻茹也被判刑1年2月，緩刑3年，向公庫支付10萬元；林的女友許愷娗則遭處8月徒刑，緩刑2年，向公庫支付5萬元。

2016年3月初，林華偉設計比特幣平台運作規則，施凱倫公開發布臉書訊息、以LINE成立「Rich three 花輪國際比特幣互助會」群組，設立「國際比特幣互助社區」網站，宣稱可迅速致富。

LINE群組中宣傳「國際比特幣互助社區」平台即將前進中國大陸地區，且比特幣已開始大量發出，誇稱有多人1天的收入就破百萬，不少投資人投入比特幣至林華偉的幣託帳戶內。

事實上，依平台設計規則運作，這個平台短期內勢必泡沫化，無法發放比特幣給投資者，整個過程只有平台經營者可固定按比特幣投入枚數抽佣0.16枚。

王韻茹在2016年3月6日至14日期間，將投資者填寫的Google表單資料，依丈夫施凱倫的指示複製貼上到Google試算表，同步至林華偉的Google雲端硬碟，供施、林審核，進而排定領回比特幣的排序。許愷娗知道他們要從中牟利，也提供個人身分證件給男友，讓林向幣託公司申請幣託帳戶使用。

潘姓投資人聽到有這項投資消息，不疑有他，共投入4856枚比特幣進林華偉的幣託帳戶。

四名被告在偵查、一審時都否認犯行，林、施各遭新北地院判5年10月、5年4月徒刑，併科100萬元罰金，但高院審理時，改口坦承。

高院認為，這個比特幣平台的規則運作後，每一輪投資者能夠獲利出場，完全取決於次一輪投資者是否投入3倍以上的比特幣，亦即每增加一輪次投資，即需增加3倍比特幣，前一輪投資者所投入的比特幣才能獲利了結；過程中每投入1枚比特幣，還需由林華偉、施凱倫抽取0.16枚的平台收益。

高院指出，顯而易見這個平台未從實體交易中創造或增加比特幣，只是吸引次一輪投資者投入比特幣，進而使前一輪投資者和經營者無端獲取暴利，平台經營性質是以欺騙下層投資者，使初期投資者解套，而「經營者始終獲利」的詐騙類型。

高院考慮被告等人已與洪姓等9名被害人先後達成和、調解，其中5人已實際獲償，且姚姓6名被害人則具狀表明願意原諒他們，「犯後態度」正向轉變。