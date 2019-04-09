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送孫子上學準備返家 阿公慘死貨車輪下

2019-04-09 11:43聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市林口區後坑3號附近今天清晨8時31分發生死亡車禍，1輛寵物飼料公司的物流貨車才開出公司不遠，便在1個轉彎之後迎面與機車對撞，造成61歲余姓騎士送醫不治。

警方調查，24歲廖姓司機當時載貨準備運往桃園蘆竹，剛駛出倉庫經過1個左轉彎，便迎面與直行機車對撞，余姓男子剛剛騎車送孫子上學，準備下山返回海邊住處，不幸發生車禍。由於貨車速度頗快，騎士當場頭破血流，送往林口長庚醫院途中已無生命跡象，急救後仍宣告不治。

物流貨車才剛開出公司不遠，便與機車迎面對撞。記者林昭彰／翻攝
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物流貨車才剛開出公司不遠，便與機車迎面對撞。記者林昭彰／翻攝
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物流貨車才剛開出公司不遠，便與機車迎面對撞。記者林昭彰／翻攝
物流貨車才剛開出公司不遠，便與機車迎面對撞。記者林昭彰／翻攝
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車禍林口
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