送孫子上學準備返家 阿公慘死貨車輪下

2019-04-09 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市林口區後坑3號附近今天清晨8時31分發生死亡車禍，1輛寵物飼料公司的物流貨車才開出公司不遠，便在1個轉彎之後迎面與機車對撞，造成61歲余姓騎士送醫不治。