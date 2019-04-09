建照被撤損失數億 建設公司老總痛毆新北議員洩憤

2019-04-09 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



新北市議員金中玉昨天在服務處門口遭柏康堡建設公司史姓總經理持球棒毆傷，傷勢包括腳部遭毆傷、右脚流血挫傷，右手上臂骨裂，送醫治療，暫無大礙；金中玉今天上午提出傷害告訴，偵訊時，史承認就是因為金中玉帶著居民抗爭，害他的開發案在法院敗訴後，被市府撤銷建照，他才找金算帳。

據了解，2016年柏康堡建設股份有限公司要在新店區台北小城社區蓋房子，遭當地居民抗議明明是溪谷公園口字型森林綠地，都是林地，為何變成建地蓋房子，會影響水土保持；而且坡度測量超過30%，超過法規規定，另外在山坡地開發1公頃就要環評，當地共1.15公頃，建商分割分期開發，刻意規避環評。

當時柏康堡建設股份有限公司經過山坡地建築及水土保持計畫審查等，已依法通過，且建蔽率及容積率未達上限，符合都市計畫法規定，因此在2015年7月14日取得104店建375號、104店建376號兩張建造執照；自救會居民無法接受，多次抗議，金中玉均到場聲援，自救會後來提出訴訟，法院近期判決勝訴。

柏康堡建設股份有限公司因此被新北市府撤銷建造執照，已經投入數億元款項投資的史姓總經理見恐將血本無歸，氣憤認為是金中玉從中作梗；昨天傍晚5時許，史要求司機開車到金中玉服務處，當場看到金在馬路上步行，史隨即持球棒朝他痛毆，金邊躲邊閃，試圖逃走，史直到打到滿意才上車離去。

新北市警新店分局循車號追查，晚間8時許就將史等三人逮捕到案，查出動手打人的是52歲史姓總經里，開車的是46歲洪姓男子，在旁觀看的是40歲林姓男子；據金中玉本人指出，他不知道為什麼會被人毆打，希望警方能查清楚，給他一個答案，今天早上也對史提出傷害告訴。

史姓男子原本供稱「看不慣金中玉的作風」，不肯交代是哪方面讓他看不慣，或金中玉什麼時候得罪過他；警方今天再次訊問，他才承認就是因為金中玉帶頭作梗，導致他的開發案被法院判決敗訴，建造被市府撤銷，他不甘血本無歸，昨天原本是想去找金中玉理論，一看到人怒火中燒，才下車動手出氣。