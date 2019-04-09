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每月收賄百萬 海巡分隊長包庇大陸漁船越界捕魚

2019-04-09 11:14聯合報 記者林孟潔╱即時報導

海巡署第九海巡隊前分隊長黃文哲等人每月收賄百萬元，包庇大陸福建「閩獅漁」船隊10艘漁船越界捕魚，再以「螃蟹」為暗語，洩露勤務編排，即使查獲大陸漁船越界，僅驅離而不裁罰，被檢方依貪汙等罪嫌起訴。一、二審依貪汙罪判黃文哲5年7月徒刑、洩密罪3月徒刑，得易科罰金，最高法院駁回上訴，全案定讞。

另外，黃文哲的妻子、海巡隊辦事員陳文君涉賄、洩密部分，二審分別判2年7月與3月徒刑，但最高法院撤銷原判決，發回更審；其餘，中部地區機動海巡隊小隊長林黃財判刑2年5月、4月徒刑；海巡隊員徐良吉判刑5年、4月徒刑確定。

檢方2012年偵辦海巡署隊員涉嫌協助走私毒品案，意外監聽到海巡署隊員縱放大陸漁船越過我國海域24海里捕魚，通風報信並疑收賄，介入調查發現黃文哲多次取締大陸福建省石獅市閩獅漁船長蔡建興，事後竟和陳文君、林黃財、徐良吉等人共同索賄。

黃文哲等人和蔡建興雙方約定賄賂價碼，每月每艘漁船為10萬元，以10艘漁船核計，閩獅漁船隊每月需支付100萬元給黃文哲等人， 黃則以「螃蟹」做為海巡艦艇的暗號，通風報信給蔡方便越界捕魚的時機，還允諾合作期間發送海巡隊勤務表給對方，若漁船遭查獲可以只驅離不罰錢。

黃文哲一審被依貪汙罪判刑5年7月徒刑，洩密罪部分則判3月徒刑，得易科罰金；陳文君被依貪汙罪判刑2年7月，洩密罪部分則判3月徒刑，得易科罰金；林黃財則分別判刑2年5月，洩密罪部分則判4月徒刑；徐良吉判刑5年，洩密罪部分則判4月徒刑。

黃文哲等人認為事後已繳回犯罪所得，一審刑度過重，提起上訴；二審認為，黃等人身為公務員，卻不思戮力從公、廉潔自持，反而收賄縱容大陸漁船，明顯罔顧國家法益，敗壞風紀，維持一審刑度，僅林黃財洩密罪部分改判3月徒刑。

海巡署第九海巡隊。圖翻攝自第九海巡隊臉書
海巡署第九海巡隊。圖翻攝自第九海巡隊臉書
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海巡署貪汙收賄
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