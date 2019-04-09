鬆獅犬咬傷8歲女童 飼主:被牠咬傷口不可能這麼小

2019-04-09 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民陳姓男子去年帶鬆獅犬至公園，未在鬆獅犬的口部戴口罩，任愛犬在公園內奔走，撲咬咬8歲劉姓女童兩口，致被害女童右手、右大腿受傷，經女童的媽媽曾婦提起告訴，台中地院今天依過失傷害罪將陳男判處拘役40日，得易科罰金。

判決書指出，41歲的陳男去年2月14日傍晚，攜帶所飼養的鬆獅犬， 前往中市北屯區豐樂路四張犁公園，原應注意飼主須以適當方式對其飼養之犬隻加以看管，竟疏未注意及此，未確實將狗繫上頸圈並牽引狗鍊、也未在犬隻之口部加裝口罩或使用其他適當方式管控。

陳男任所飼養鬆獅犬在公園內奔走，適曾婦偕同其8歲女兒劉姓女童行經公園，因陳男疏於注意，致其所飼養鬆獅犬無故撲咬劉姓女童的身體，致女童右手、右側大腿均受有外傷等傷害。經曾婦提起告訴。

陳男坦承帶鬆獅犬前往公園，剛到公園時，犬隻並未繫上狗鍊，犬隻即靠近劉姓女童，造成女童受到驚嚇並高聲尖叫，他將犬隻拴上狗鍊後，然該犬隻竟又掙脫，再次靠近女童，並在女童身旁跳來跳去。

他否認過失傷害犯行，辯稱他沒有看到鬆獅犬有咬劉姓女童，該鬆獅犬是成犬，約110公分，被鬆獅犬咬到傷口不可能這麼小等語。

曾婦證稱，女兒在公園內遭陳男飼養鬆獅犬用嘴咬傷2次，當時鬆獅犬有以寵物繩綑綁，但陳並未制制鬆獅犬，而是放任鬆獅犬靠近女兒身邊，導致該鬆獅犬失控咬傷女兒。

曾婦表示，女兒被咬2口後，她生氣地向陳男吼說為什麼不把狗拉住，害女兒被咬傷，且該鬆獅犬還想再咬第3口，還好女兒躲掉了，此時陳男才將該鬆獅犬拉住。

曾婦又說，女兒被咬到第1口時就表現出很痛的樣子，因為鬆獅犬是以尖銳的犬齒直接插入，傷口就是一個點，不是呈現撕裂傷狀態，她旋即帶女兒去就醫。