歷年最大宗走私偽造日幣案 北檢聲押獲准將擴大偵辦

2019-04-09 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



一名陳姓女子涉於2012年間私運偽造日幣，台北地檢署指揮海巡署台北查緝隊等機關偵辦，經搜索住處扣得面額高達2億2879萬日圓，是歷年來走大宗走私偽造日幣案件。檢方約談後認定陳涉犯懲治走私條例之私運管制物品進口、刑法意圖供行使之用而收集或交付偽造有價證券於人等罪，向法院聲押獲准，將持續擴大偵辦徹查來源。

陳姓女子被控涉私運偽造日幣，檢察官林錦鴻4月2日指揮海巡署偵防分署台北查緝隊，並會同財政部關務署、台北市政府警察局北投分局、萬華分局等機關，搜索陳位於新北市鶯歌區住處，查扣數量高達2萬2879張，面額合計2億2879萬日圓（換算新台幣為6400萬元）偽造日幣（聖德太子版本，其真品為日本銀行於西元1958年12月1日起至1986年1月4日止所印製發行）及買賣貨幣協議書等物。

檢方訊問後，認定陳涉嫌於2012年9月21日從大陸地區搭乘四川航空，夾帶5萬張面額均為1萬日圓偽造日幣私運進口，旋將其中半數即2萬5,000張面額均為1萬日圓偽造日幣（面額共計日幣2億5000萬元）以美金630萬元出售，其餘2萬5000張面額均為1萬日圓偽造日幣則藏放在住處。

檢察官認定，陳涉犯懲治走私條例第2條第1項之私運管制物品進口、刑法第201條第2項後段之意圖供行使之用而收集或交付偽造有價證券於人等犯罪嫌疑重大，嚴重影響我國在國際間的金融活動國際信譽及形象，向台北地院聲請羈押禁見獲准。